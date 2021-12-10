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Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0 - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

10.12.2021 22:13
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

STAT: Kocaeli HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Erkan Akbulut (xx), Deniz Turgut (xx) KOCAELİSPOR: Korcan (xx) - Aleksis (xx), Mehmet (xx), Atila (xxx), Cisse (xxx), Mandjeck (xx), Semih (xx), Diop (xxx)(Dk.90 Yılmaz), Pereira (xx), Tisdell (xx)(Dk.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Erkan Akbulut (xx), Deniz Turgut (xx)

KOCAELİSPOR:  Korcan (xx) - Aleksis (xx), Mehmet (xx), Atila (xxx), Cisse (xxx), Mandjeck (xx), Semih (xx), Diop (xxx)(Dk.90 Yılmaz), Pereira (xx), Tisdell (xx)(Dk.83 İsa x), Benhur (xxx) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR:  Szumski (x) - Aykut (xx), Süleyman (x)(Dk.64 Emircan x), Novikovas (xx), Malle (x)(Dk.71 Oltan x), Gökhan (xx)(Dk.88 Lameira), Mustafa (x), Olanare (xx)(Dk.88 Mustafa), Hasek (x), Orhan (x)(Dk.88 Shala), Mücahit (x) GOLLER: Dk.39 Cisse, Dk.87 Diop (Kocaelispor) SARI KARTLAR: Dk.31 Cisse, Dk.90 Aleksis (Kocaelispor) - Dk.32 Mücahit, Dk.44 Gökhan, Dk.66 Mustafa, Dk.90 Oltan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Cisse ve Diop'un golleriyle 2-0 mağlup etti.            39'uncu dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasından dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Cisse, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

87'nci dakikada Benhur sağ kanattan kazandığı topu ceza sahası içerisinde Diop ile buluşturdu. Diop'un vurduğu şut direkten ağlarla buluştu: 2-0.


- Kocaeli
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Erzurumspor Kulübü, Erkan Akbulut, Kadir Sağlam, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0 - Son Dakika Spor


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