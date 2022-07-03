Büyükşehir Belediye Erzurumspor genel kurulu 10 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor genel kurulu 10 Temmuz'a ertelendi

03.07.2022 17:38
Büyükşehir Belediye Erzurumspor genel kurulu 10 Temmuz'a ertelendi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi.

Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 10 Temmuz Pazar gününe ertelendi.

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Ahmet Dal, genel kurulda yaptığı konuşmada, takımın çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Çoğu takımın kadrolarını oluşturup sezona başladığını, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise hala belirsizliklerin olduğunu ifade eden Dal, bugün kulüp binasında söz konusu belirsizlikleri ortadan kaldırmak için toplantı yapacaklarını ve sonuçları yarın açıklayacaklarını söyledi.

Bugüne kadar kulüpte görev alanların yanı sıra destek veren tüm taraftara teşekkür eden Dal, "Bugün adayımız yok, zaten delege listemizde maalesef yeterli çoğunluğu sağlayamadık. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen 2 gün önce kulübü ziyaret etti ve her zamankinden daha fazla kulübe destek vereceğini bildirdi. Sizlerin huzurunda onursal başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim." diye konuştu.

Dal, Erzurum'daki altyapıda oynayan sporculardan takıma almak istediklerini ve kulübün transfer yasağının da en kısa sürede kalkacağını belirterek, taraftarın desteğiyle yeniden şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor genel kurulu 10 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:38 Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti
17:09 Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı
16:52 Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı
16:49 Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak
16:43 Survivor bitti, yankısı sürüyor! Nisa'nın şampiyonluğuna Nagihan'dan eleştiri geldi
16:34 Canlı yayında göğsünü açan genç kız ABD'de gündem oldu! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
16:26 Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 17:46:17. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Erzurumspor genel kurulu 10 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement