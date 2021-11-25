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Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu şampiyonluk için Hırvatistan'da - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu şampiyonluk için Hırvatistan'da

25.11.2021 17:02
Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu şampiyonluk için Hırvatistan'da

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu Abdülkerim Balıkçıoğlu, Türkiye'yi temsil etmek için Hırvatistan'daki Ümit genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası için Hırvatistan'a gitti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu Abdülkerim Balıkçıoğlu, Türkiye'yi temsil etmek için Hırvatistan'daki Ümit genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası için Hırvatistan'a gitti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun her dalında faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm branşlarda Türkiye'yi dünyada temsil edecek başarılı sporcular yetiştiren Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün karate sporcusu Abdülkerim Balıkçıoğlu, Şanlıurfa'da yapılan Türkiye Karate Şampiyonası U21 kategorisi 84 kiloda şampiyon oldu. Genç sporcu, bu başarısıyla Hırvatistan'da 26 Kasım'da gerçekleştirilecek Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Balıkçıoğlu ile birlikte antrenörü Hasan Çakırlar da, şampiyonada Milli Takım antrenörlüğü görevini aldı. Başarılı sporcu ve antrenör, müsabakaların yapılacağı Hırvatistan'ın Rijeka şehrine ulaştı.

Spor Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin gururu olan başarılı sporcularımızı dün olduğu gibi yarın da tüm imkanlarımızla desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hırvatistan'daki şampiyonada da inanıyoruz ki genç sporcumuz, Türkiye'nin gururu olacaktır. Başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu şampiyonluk için Hırvatistan'da
Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu şampiyonluk için Hırvatistan'da

Büyükşehir Belediyesi, Hırvatistan, Türkiye, U21, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu şampiyonluk için Hırvatistan'da - Son Dakika Spor


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