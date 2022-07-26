22 Haziran'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olarak Milli Takıma seçilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Sporcularından Fatih Erman, Ağustos ayında Konya 'da yapılacak İslam Oyunları ve Kasım ayında yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ter dökecek. Yine aynı klasmanda birincilik elde eden Ayşe Kaplan ise Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım adına Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kick Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Büyükşehir Kick Boks'cuları Avrupa yolcusu - Son Dakika

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