Büyükşehir okçuları milli takımda

Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun ve Emircan Haney Antalya'da düzenlenen 2024 yılı milli takım seçmelerinde gösterdikleri büyük başarı sonrasında A Milli Takımına girmeye hak kazandı.
Türkiye'de ve Avrupa'da birçok başarıya imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun ve Emircan Haney 2024 okçuluk A Milli takımına seçildi. Antalya 100. Yıl Okçuluk tesislerinde gerçekleştirilen milli takım seçmelerine katılan Büyükşehir Belediyesi okçuları, seçmelerde üstün bir başarı göstererek Makaralı Yay A Milli Takımına katılmaya hak kazandı. Hazal Burun 2023-2024 yılında 2 yıl üst üste, Emircan Haney 2022,2023 ve 2024 olmak üzere 3 yıl üst üste okçuluk milli takımında Muğla'yı ve ülkemizi temsil edecek. - MUĞLA
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