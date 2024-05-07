Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Turnuvaları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Turnuvaları Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Turnuvaları Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak düzenlenen Gençlik Turnuvaları kapsamında tenis ve ayak tenisi turnuvalarının kayıtlarını başlattı. Turnuvalar, 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için telefon numaraları verildi.

07.05.2024 13:50  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak organize edilen Gençlik Turnuvaları kapsamında tenis turnuvası ve ayak tenisi turnuvası kayıtları başladı.

'2024 Yılı Avrupa Spor Şehri' unvanına sahip Kayseri'yi, yetiştirdiği sporcular, hizmete açtığı tesisler ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla 'spor şehri' haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor kuruluşu Spor A.Ş. marifetiyle özel gün ve haftaları da dolu dolu geçiriyor.

Bu kapsamda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., plaj voleybolu, 3X3 Basketbol turnuvalarının yanı sıra tenis turnuvası ve ayak tenisi turnuvası düzenliyor.

Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan tesislerde düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları çerçevesinde, 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında tenis turnuvası müsabakaları oynanacak. Tenis turnuvasına 16 yaş ve üzeri kadın ve erkek tenis severler katılım sağlayabilecek. Tenis turnuvası hakkında detaylı bilgiye erişim ve kayıt işlemleri 0 (545) 239 40 83 telefon üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ayak tenisi turnuvası

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yine 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Spor A.Ş. tarafından 16-35 yaş arası erkek sporseverlere yönelik ayak tenisi turnuvası düzenlenecek.

Ayak tenisi turnuvası hakkında detaylı bilgiye erişim ve kayıt işlemleri 0 (549) 690 00 38 telefon üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Spor A.Ş. 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları kapsamında plaj voleybolu, basketbol, tenis ve ayak tenisi spor dallarında düzenleyeceği turnuvalarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı spor ve eğlence ile yine dopdolu geçirmeyi hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Gençlik, Tenis, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Turnuvaları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 Özel: Sayın Bahçeli ile yaptığı görüşme gayet olumlu ve verimli geçti Özel: Sayın Bahçeli ile yaptığı görüşme gayet olumlu ve verimli geçti
13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:51 İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı Rozetini bizzat Özgür Özel taktı İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
14:41 Galatasaray’a geri mi dönecek Zaniolo’nun menajeri kapıyı açık bıraktı Galatasaray'a geri mi dönecek? Zaniolo'nun menajeri kapıyı açık bıraktı
14:16 Ricardo Quaresma’dan çok konuşulacak itiraflar Ricardo Quaresma'dan çok konuşulacak itiraflar
14:06 Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu
13:43 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
13:33 Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 14:51:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Turnuvaları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement