Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Turnuvaları Başlıyor

Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak organize edilen Gençlik Turnuvaları kapsamında tenis turnuvası ve ayak tenisi turnuvası kayıtları başladı.

'2024 Yılı Avrupa Spor Şehri' unvanına sahip Kayseri'yi, yetiştirdiği sporcular, hizmete açtığı tesisler ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla 'spor şehri' haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor kuruluşu Spor A.Ş. marifetiyle özel gün ve haftaları da dolu dolu geçiriyor.

Bu kapsamda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., plaj voleybolu, 3X3 Basketbol turnuvalarının yanı sıra tenis turnuvası ve ayak tenisi turnuvası düzenliyor.

Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan tesislerde düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları çerçevesinde, 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında tenis turnuvası müsabakaları oynanacak. Tenis turnuvasına 16 yaş ve üzeri kadın ve erkek tenis severler katılım sağlayabilecek. Tenis turnuvası hakkında detaylı bilgiye erişim ve kayıt işlemleri 0 (545) 239 40 83 telefon üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ayak tenisi turnuvası

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yine 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Spor A.Ş. tarafından 16-35 yaş arası erkek sporseverlere yönelik ayak tenisi turnuvası düzenlenecek.

Ayak tenisi turnuvası hakkında detaylı bilgiye erişim ve kayıt işlemleri 0 (549) 690 00 38 telefon üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Spor A.Ş. 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları kapsamında plaj voleybolu, basketbol, tenis ve ayak tenisi spor dallarında düzenleyeceği turnuvalarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı spor ve eğlence ile yine dopdolu geçirmeyi hedefliyor. - KAYSERİ