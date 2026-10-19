Büyükusta Işık Can, ABD'deki Güney Dakota Valilik Kupası'nı 5'te 5 yaparak kazandı

Milli satranççı Büyükusta (GM) Işık Can, ABD'de düzenlenen 2026 Güney Dakota Valilik Kupası'nı (South Dakota Governor's Cup) 5'te 5 yaparak şampiyon tamamladı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Güney Dakota eyaletindeki Sioux Falls kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden Büyükusta Işık Can, tüm karşılaşmalarını kazanarak 5 puanla birinciliğe ulaştı.