Büyükusta Işık Can, ABD'deki Güney Dakota Valilik Kupası'nı 5'te 5 yaparak kazandı

Büyükusta Işık Can, ABD'deki Güney Dakota Valilik Kupası'nı 5'te 5 yaparak kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Büyükusta Işık Can, ABD'nin Sioux Falls kentinde düzenlenen 2026 Güney Dakota Valilik Kupası'nda tüm maçlarını kazanarak 5 puanla birinci oldu. Milli satranççı böylece turnuvayı 5'te 5 yaparak şampiyon tamamladı.
Milli satranççı Büyükusta (GM) Işık Can, ABD'de düzenlenen 2026 Güney Dakota Valilik Kupası'nı (South Dakota Governor's Cup) 5'te 5 yaparak şampiyon tamamladı.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Güney Dakota eyaletindeki Sioux Falls kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden Büyükusta Işık Can, tüm karşılaşmalarını kazanarak 5 puanla birinciliğe ulaştı.
Kaynak: AA
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