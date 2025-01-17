Buz Hokeyinde Dünya Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Buz hokeyinde 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu yarın İstanbul'da başlayacak.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon 18-23 Ocak tarihlerinde Zeytinburnu Buz Adası'nda yapılacak.
Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Belçika, Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti yer alacak.
Başantrenörlüğünü Alper Solak'ın yaptığı milli takımın kadrosunda sporcular Azra Betül Kılaç, Beray Derin Okut, Erva Su Kanat, Eda Seçen, Azra Nur Şenyuva, Ekin Daş, Dolunay Beren Erbakan, Çiçek Mina Eylen, Sidre Deniz Hacıosmanoğlu, Melis Arslan, Berfin Büyükdağ, Elif Zümra Tandoğan, Süveyda Nil Yalçın, Berru Develioğlu, Mira Ada Kafdağlı, Nisa Alya Erdöş, Melisa Çağdaş, Elif Uncular, Eylül Daş, Iana Bozbei ve Tan Nisan Göksal yer alıyor.
Milli takımın maç programı şu şekilde:
Yarın:
19.00 Türkiye-Belçika
20 Ocak Pazartesi:
19.00 Türkiye-Meksika
21 Ocak Salı:
19.00 Türkiye-Güney Afrika
23 Ocak Perşembe:
19.00 Türkiye-İzlanda
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