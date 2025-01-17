Buz Hokeyinde Dünya Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Buz Hokeyinde Dünya Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası, 18-23 Ocak'ta Zeytinburnu'nda gerçekleştirilecek.

17.01.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buz hokeyinde 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon 18-23 Ocak tarihlerinde Zeytinburnu Buz Adası'nda yapılacak.

Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Belçika, Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti yer alacak.

Başantrenörlüğünü Alper Solak'ın yaptığı milli takımın kadrosunda sporcular Azra Betül Kılaç, Beray Derin Okut, Erva Su Kanat, Eda Seçen, Azra Nur Şenyuva, Ekin Daş, Dolunay Beren Erbakan, Çiçek Mina Eylen, Sidre Deniz Hacıosmanoğlu, Melis Arslan, Berfin Büyükdağ, Elif Zümra Tandoğan, Süveyda Nil Yalçın, Berru Develioğlu, Mira Ada Kafdağlı, Nisa Alya Erdöş, Melisa Çağdaş, Elif Uncular, Eylül Daş, Iana Bozbei ve Tan Nisan Göksal yer alıyor.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

Yarın:

19.00 Türkiye-Belçika

20 Ocak Pazartesi:

19.00 Türkiye-Meksika

21 Ocak Salı:

19.00 Türkiye-Güney Afrika

23 Ocak Perşembe:

19.00 Türkiye-İzlanda

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Güney Afrika, Zeytinburnu, İstanbul, Belçika, İzlanda, Türkiye, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buz Hokeyinde Dünya Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
14:02 Şam’da ikinci el eşya satış yasağı kalktı Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi
13:37 Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
21:25 ’Ticari sır’ diyerek o verileri paylaşmadılar Netflix’ten Meclis’te sunum 'Ticari sır' diyerek o verileri paylaşmadılar! Netflix'ten Meclis'te sunum
21:20 Sarıyer’de İETT otobüsü alev alev yandı Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
20:54 Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
20:27 İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 15:53:06. #1.13#
SON DAKİKA: Buz Hokeyinde Dünya Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.