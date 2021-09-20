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Buz Pateni Yapan Sporcuların Performansları Atatürk Üniversitesinde Ölçülecek - Son Dakika

Buz Pateni Yapan Sporcuların Performansları Atatürk Üniversitesinde Ölçülecek

20.09.2021 14:23
Buz Pateni Yapan Sporcuların Performansları Atatürk Üniversitesinde Ölçülecek, System.String[]

Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren ve en kompleks sporcu test merkezleri arasında yer alan Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi, birçok kurum ve kuruluşla iş birliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Keskin ile Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir, Buz Pateni Federasyonu sporcularının fiziksel performans ölçümlerinin yapılması noktasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol töreninde ayrıca; Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü ve aynı zamanda Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Taşkesenligil ile Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatih Kıyıcı ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri hazır bulundu.

Merkez, Birçok Farklı Daldaki Sporcuya Hizmet Veriyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde devam eden ve yakın zamanda yeni bir aşamasına geçilen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çıktıları arasında yer alan Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezinden şimdiye kadar birçok spor kulübü ile çok sayıda sporcunun faydalandığını aktaran Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Keskin, imzalanan protokol ile Buz Pateni Sporcularının da merkezden yararlanacaklarını belirtti.

Sonuçlar Teknik Ekip Tarafından Analiz Edilerek Rapor oluşturulacak

Merkezin sporcular için büyük bir imkan olduğunu aktaran Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir, böylesine önemli bir birimi ülkeye kazandırarak sporcuların hizmetine sunduğu için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Yapılan iş birliğinin, sporcuların performanslarını ölçerek ortaya çıkan sonuçların teknik ekip tarafından analiz edilerek gerekli antrenman programlarının uygulamasına vesile olacağını söyleyen Başkan Özdemir, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZURUM

Buz Pateni Yapan Sporcuların Performansları Atatürk Üniversitesinde Ölçülecek
Buz Pateni Yapan Sporcuların Performansları Atatürk Üniversitesinde Ölçülecek
Buz Pateni Yapan Sporcuların Performansları Atatürk Üniversitesinde Ölçülecek

Atatürk Üniversitesi, Rehabilitasyon, Türkiye, Rektör, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Buz Pateni Yapan Sporcuların Performansları Atatürk Üniversitesinde Ölçülecek - Son Dakika Spor


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