Çağdaş Atan: Başakşehir'de değişim zamanıdır

- Çağdaş Atan: "İlk defa böyle bir periyottan geçiyorum"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan:

"Ufak dokunuşlarla seneye başka bir Başakşehir izletebileceğimizi düşünüyorum"

" Trabzonspor'da oynamış bir futbolcu olarak, iki aşık buluştu"

"Piatek durgun bir dönemden geçiyor"

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde yönetiminle güven toplantısı yaptıklarını ancak kötü sonuçların devam etmesinden kaynaklı tekrar bir toplantısı talep edeceğini söyleyerek, "İlk defa böyle bir periyottan geçiyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun sergilediklerini ancak bu sonuca yansıtamadıklarını söyleyen Atan, "Bu şekilde oynadığımız ve cezalandırıldığımız kaçıncı maç sayamıyorum artık. Oyunu kontrol etik, domine ettik. Her baskıyı kırarak mücadele etmeye devam ettik. İlk yarıda topumuz direkten döndü, sonrasında gol yedik. İkinci yarıda penaltı kaçtı, sonrasında döndü gol oldu. Bazen ne yapsanız da kazanamıyorsunuz. Oyun anlamında oyunculara söyleyebileceğim bir şey yok. Beklentilerim doğrultusunda iyi bir oyun oynadık. Son zamanlarda savunmada bireysel hatalar, tercih hataları ve yediğimiz goller bize ders oldu. Bir görüşme yapmamız gerekiyor. Güven toplantısı yapmıştık ama bu oyunun böyle olması belki bazı kararlar almamızı gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

"Ufak dokunuşlarla seneye başka bir Başakşehir izletebileceğimizi düşünüyorum"

Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından yönetimle bir görüşme talep ettiğini aktaran Atan, "Yönetimimizin ne hedeflediğini bilmek istiyorum. Bu takımın DNA'sında Avrupa'ya gitmek var. Yaptığımız toplantıda da hedefe yönelik kararlar alınmıştı. Şu an o pozisyondan uzaklaşmış gözüküyoruz. Şansları kullanamıyoruz. Kazansak Beşiktaş ve Eyüp'ü yakalama fırsatımız olacaktı. Oyun olarak içeride çok iyi oyunlar oynadık. Deplasmanda kırılgan bir yapımız var. Kadro mühendisliğinin çok iyiye gittiğini düşünüyorum. Ufak dokunuşlarla seneye başka bir Başakşehir izletebileceğimizi düşünüyorum. Kırılma maçlarında çok kazanamadığımız, cezalandırıldığımız maçlar bizi yordu. O yüzden bir görülme talep ettim" diye konuştu.

"Trabzonspor'da oynamış bir futbolcu olarak, iki aşık buluştu"

Fatih Tekke ile aralarındaki iletişimle ilgili de konuşan Atan, "Benim için Fatih abinin önemli bir yeri var. Oyun konuştuğumuz, formasyon konuştuğum nadir futbol adamlarından bir tanesi. Aynı yol haritasında ilerlememiz. Trabzonspor'da oynamış bir futbolcu olarak iki aşık buluştu diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

"Piatek durgun bir dönemden geçiyor"

Son haftalarda gol yollarında yaşanılan problemi ifade eden Atan, "Bizim topa sahip olurken, kazanmak için de, oyun oynarken amacımız bir tane fazlayı bulmak. Bir tane adamı doğru yerleştirerek onu bulabilmek önemli. Bütün planlarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Santrforumuzun düşüş yaşadığı dönemde diğer oyuncuların çok net devreye girmesi gerekiyor. Biz 2 hafta önce Sivas deplasmanında Deniz'in attığı golle kazandık. Ofsayt olan golde iki kanat oyuncumuz devreye girdi. Bugün onları ofansif gücün içine dahil etmekte doğru işler yaptık. Piatek durgun bir dönemden geçiyor. Bunlar olabilir. Ben bu kadar pozisyona girdiği bir ortamda gol atacağından hiçbir şüphem yok" şeklinde konuştu.

"İlk defa böyle bir periyottan geçiyorum"

Yönetimden talep ettiği görüşmenin detaylarının sorulması üzerine düşüncelerini paylaşan Atan, "Ben görüşme talep ederken, oyun mu sonuç mu önemli onu görmek istiyorum. Bazı deplasmanlarda kötü oynadık bunu kabul edebilirim. Oyuncuların gelişimi mi, yoksa sonuç mu önemli onu görmek istiyorum. Benim duymak istediğim kısım bu. Kolay pes eden bir teknik adam değilim. İlk defa böyle bir periyottan geçiyorum. Geçtiğimiz sezondan bu yana aldığımız başarılar bakınca bohçamızda çok artı var. Ben oyun peşindeyim. Oyunu geliştirme peşindeyim. Bu takımla, sezon sonunda yapacağımız birkaç hamle ile çok başarılı bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Hafta içindeki görüşme yönetim tarafından istendi. Biz aslında 2 senedir karşılıklı iyi anlaşarak, bir tarafının düştüğünde diğer tarafın elini uzattığı dönemler yaşadık. Fikir alışverişlerinde ortak noktalarımızın çok olduğu bir dönem yaşadık. 11 senenin 9'unda Avrupa kupalarında mücadele etmiş, Avrupa kotasından uzakta olan bir takım olmanın doğrultusunda onların da düşünceleri olabilir. Bazen bir şeyleri değiştiremezsiniz. Biri gelir, bir dokunuş yapar ve bir şeyleri değiştirir. Bu kulübün bir sonuca ihtiyacı var. Sonuç gelene kadar ne kadar bir sabır var onu göreceğiz" diye sözlerini tamamladı.