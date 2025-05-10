Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu - Son Dakika
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Spor

Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu

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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maçın ardından basın toplantısı düzenledi. ''Fenerbahçe karşısında galibiyetiniz yok'' şeklindeki ifadeye oldukça sinirlenen Atan, o ifadeye, ''Twitter soruları bunlar. Penaltıyı ben kaçırdım. Bilerek kaçırdım. Fenerbahçe'ye o yüzden kaybettik. Buradaki insanları zan altında bırakmayın. Ayıp ediyorsunuz!'' yanıtını verdi.

10.05.2025 11:26
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4-1 yenildikleri Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

"ATAK ÜSTÜNE ATAK YAPTIK"

Karşılaşmanın sonucunun adil olmadığını öne süren Atan, "Maçın bu skorla bitmesi, çok adil gibi gözükmüyor. Bizim maçı 1-0, 2-0'a getirmemiz gerekirken, son dönemdeki en büyük problemlerimizden birisi penaltı kaçırmak oldu. Biraz daha bulunduğumuz yere aidiyeti, yaptığımız işe saygıyı biraz daha öne çıkartmamız gerekiyor. Bence mükemmele yakın oyuna başladık, tamamen domine ettiğimiz, atak üstüne atak yaptık. Derbiden sonra Fenerbahçe'nin modunun düşük olacağını biliyorduk. Hiç moda sokmadık onları, istediğimiz gibi başladık. Aynı şey Göztepe maçında da oldu. İkinci yarıya yine iyi başladık ama maalesef kolay goller yedik. Büyük bir fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum." dedi.

"PENALTIYI BEN KAÇIRDIM, AYIP EDİYORSUNUZ"

Açıklamalarına devam eden ve basın mensuplarından soru alan Atan, "Fenerbahçe karşısında galibiyetiniz yok" şeklindeki ifadeye oldukça sinirlendi. Atan, o ifadeye, "Twitter soruları bunlar. Penaltıyı ben kaçırdım. Bilerek kaçırdım. Fenerbahçe'ye o yüzden kaybettik. Twitter soruları soruyorsunuz. Daha yaratıcı olmalısınız. Sosyal medyayı takip etmeden insanlara şirin gözükmek için tırnaklarıyla kazıyarak buralara gelmiş bir teknik adamı mağdur edecek soru sormanızı kınıyorum. Biraz daha yaratıcı olmanız lazım. Herkese söylemiyorum. Ancak sosyal medya sorularıyla buradaki insanları zan altında bırakmayın. Ayıp ediyorsunuz!" yanıtını verdi.

Çağdaş Atan\'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu

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Son Dakika Spor Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ynd19663647:
    FB nin arkabahcesi 182 19 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Fener'e karşı galibiyetin var mı ki Trip atıl zeytin yağı gibi üste çıkıyorsun!! 131 9 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kalan 4 maçta hepsi sırayla fenerin altına yatsın. Fark etmez şampiyon belli. Bundan sonra kendi aralarında tartışırlar. GS hariç. 75 26 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Galatasaray maçında zıplayıp durdun fener atdikca rahatladı. sen varya 90 7 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    neden bu kadar sinirlendin hoca soru gayet normal bu kadar gocunduğuna göre demeki bir yaran var sizde avrupaya gitmek için yarışıyosunuz ya 4.1 yenilince birde penaltı kaçırınca oyunun başında bu soruların sorulması gayet normal alış bunlara hoca 78 11 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    çağdaş altan yine şaşırtmadı 71 0 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    TS bugün gs yi yense yeminle bütün gs lilerin eli ayağı titrer. 13 53 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    VAHAP KİRKOR NE DEMEZSIN HEMDE HORON TEPER GIBI TITRERIZ. KUSLARI VE HAMSI KUSUNU 3 SENEDIR TITRETIYORUZ SEN YA HAMSIYI FAZLA YEDIN, YA TINERI FAZLA CEKTIN YADA ACUN U FAZLA DINLEDIN 37 8 Yanıtla
  • barbaros112:
    Bu da kendini Yillardan beri birsey zanneder. 36 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bu son dakika hem Galatasaraylı hem şike saraylı hem de akkoyun dolu bu nasıl mümkün 2 34 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    hır gür çağdaş top atan. 22 4 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    üççatakçbi penaltı sayılsın 19 0 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Eyüp samsun kayseri başkanları gsyi tuttuklarını itiraf ediyor gsnin altına yatıyot hic sesiniz cıkmıyor 0 9 Yanıtla
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