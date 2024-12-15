Çağdaş Atan: 'İyi alan kapattığımız maçı kaybettik'

Spor

- Çağdaş Atan: "İyi alan kapattığımız bir maçı kaybettik"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan:

"Takviye yapmayı düşünüyoruz"

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, " Fenerbahçe'nin daha gergin olması gerekiyordu ve bizim de bunu kullanmamız gerekiyordu. İyi alan kapattığımız bir maçı kaybettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugünkü maç bizim için büyük zorluğun fiziksel olarak yorgunluk seviyemizin nerede olduğuydu. Maça harika bir giriş yaptık. Baskı yaparak başladık. Sonrasında yorgunluk seviyemizin beklediğimizin üstünde olduğunu gördüm. Rakibi ortaya zorlamaya çalıştık. Net pozisyon vermeden uzaktan bir şutla gol yedik. İkinci yarıda toplu ve topsuz oyunda sakin kalmak istedik. Ba'nın lüzumsuz kırmızı kartı. Deniz ve Opoku'nun gördüğü sarı kartlar. 3'ü de cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'nin daha gergin olması gerekiyordu ve bizim de bunu kullanmamız gerekiyordu. İyi yönlendirmelerde iyi futbol oynamaya başladık. Güzel de bir gol attık. 5 stoper özellikli oyuncuyla savunma yapmaya başladık. En Nesyri golü attı. 55 dakikasını 10 kişi oynadığımız ilk yarısını iyi oynamadığımız ama ikinci yarısını daha iyi oynadığımız bir maç oynadık. İyi alan kapattığımız bir maçı kaybettik. Perşembe günü final maçı oynayacağız. Kazanırsak yolumuza Avrupa'da devam edeceğiz. Rakibimizin de ilk 8 umudu var. Enteresan ve zor bir maç olacak. 72 saatten kısa sürede 3. maçı oynuyoruz. Fenerbahçe'nin bugün 3 oyuncusu sakatlandı. Bu periyodu geçmek kolay değil. Fenerbahçe bizden 1 gün daha fazla dinlendi" diye konuştu.

"İyi veya kötü teknik direktör olduğumuzu büyük maçlar belirlemez"

Çağdaş Atan, büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Bizim iyi veya kötü teknik direktör olduğumuzu sadece büyük maçlar belirlemez. Benim teknik direktörlükte 5. yılım. Benim çalıştırdığım takımların bütçelerine ve benim istatistiklerime bakarsınız. Fenerbahçe'ye karşı 3 maçım zaten transferi kapalı olan Kayserispor ile. Birisi gol atmamış takımla burada. Geçen sene 90+5'te golü yedik. Veremeyeceğimiz cevap yok."

"Onur'un kalçasında bir problem var"

Takımdaki eksik oyuncular hakkında bilgiler veren Atan, "Muhammed antrenmandan sonra 2-3 tane kendisini iyi hissettiği top istedi. Kaburgasının altında kas sıkıntısı var. Salı-çarşamba aramıza katılır diye umuyoruz. Onur'un kalçasında bir problem var. Perşembe günü oynayıp oynamayacağını salı veya çarşamba göreceğiz" dedi.

"Takviye yapmayı düşünüyoruz"

Çağdaş Atan, devre arası transfer döneminde takviye yapılıp-yapılmayacağı ile ilgili ise, "Burası Türkiye'nin 6 şampiyon takımından bir tanesi. Burada transfer ve gelişim bitmez. Takviye yapmayı düşünüyoruz. Takımımı 3-4 tane oyuncuyla güçlendirip vites artırmak istiyoruz. Ben ikinci yarı daha güçlü bir Başakşehir izleyeceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.