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Çağdaş Bodrum Spor, Gaziantep Basketbol'u konuk edecek - Son Dakika
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Çağdaş Bodrum Spor, Gaziantep Basketbol'u konuk edecek

Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, Gaziantep Basketbol'u evinde ağırlayacak. Çağdaş Bodrum Spor, geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı galibiyetle moral buldu ve seyircinin desteğiyle bir galibiyet daha hedefliyor.

Çağdaş Bodrum Spor, Gaziantep Basketbol\'u konuk edecek
17.12.2023 - 10:47,
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Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.

Basketbol Gençler Ligi B Grubu'nda mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, geçtiğimiz hafta ligde 8. hafta mücadelesinde deplasmanda TED Ankara Kolejlileri 71-85'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Çağdaş Bodrum Spor'un gençleri ligde 9. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. 18 Aralık Pazartesi günü Bitez Mahallesi'nde bulunan Bodrum Spor Salonu'nda 17.00'da başlayacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Çağdaş Bodrum Spor'da hedef; seyircinin de desteğiyle parkeden galibiyetle ayrılmak.

Bu haftaki maç çok önemli

Takım Antrenörü Nehir Koç, geçtiğimiz haftayı önemli bir galibiyetle tamamladıklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta deplasmanda oyuncularımız büyük bir mücadele ortaya koydular. İyi hazırlanmıştık. Eksik olmamıza rağmen kazanmasını bildik. Şimdi evimizde Gaziantep ile sonra deplasmanda Bahçeşehir ile oynayacağız. Bu iki maçı kazanmamız halinde final grubuna kalacağız. O yüzden bu haftaki maç çok önemli. Şu anda çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah, evimizde galip gelen taraf biz olacağız" dedi.

Takım oyuncularından Hamza Altın'da seyirci desteğine dikkat çekerek, "Geçen hafta gerçekten bizim için çok önemli bir galibiyetti. Çok iyi hazırlanmıştık ve sonuçlarını da maçta verdiğimizi düşünüyorum. Bu hafta da çok güzel antrenmanlar yaparak en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Tribünlerin desteği ile bu maçı da kazanmak için en iyi şekilde hazırlanıyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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