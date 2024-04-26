Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek - Son Dakika
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Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek olan Çağdaş Bodrumspor, hazırlıklarını tamamladı. Yarın saat 18.00'de Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesi takım, maçı kazanmak için sahaya çıkacak. Çağdaş Bodrumspor Kulübü, Muğla halkını, sporseverleri ve basketbol tutkunlarını yarınki müsabakayı birlikte izlemeye davet ederek, takımlarına destek çağrısında bulundu.

26.04.2024 20:51
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, hazırlıklarını tamamladı.

Menteşe Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'te oynanacak müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, maçı kazanmak için sahaya çıkacak.

Çağdaş Bodrumspor Kulübü; Muğla halkını, sporseverleri ve basketbol tutkunlarını, karşılaşmayı birlikte izlemeye davet ederek, yarınki müsabaka için takımlarına destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek - Son Dakika

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