Çağla Büyükakçay Fas'ta ikincilik elde etti

Spor

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fas'ta düzenlenen W35 Muhammediye Turnuvası'nda ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, çeyrek finalde Burundili Sada Nahimana, yarı finalde de Fransız Emma Lene'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Çağla Büyükakçay, finalde Belaruslu Kristina Dmitruk ile karşılaştı.

Rakibine 3-6, 7-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenilen Çağla, turnuvayı ikincilikle tamamladı.