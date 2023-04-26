Geleceği çok merak ediliyordu! Milli futbolcumuzdan dünya devine 4 yıllık imza - Son Dakika
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Geleceği çok merak ediliyordu! Milli futbolcumuzdan dünya devine 4 yıllık imza

26.04.2023 19:21

Premier lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaştığı duyuruldu. Yıldız futbolcu İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve düşme hattında yer alan Leicester City'de etkili bir oyun ortaya koyan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaşma sağladı.

4 YILLIK İMZA ATACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllığına anlaştı. Haberde milli oyuncunun, İspanyol deviyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığına ve sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacağına yer verildi.

Geleceği merak konusuydu! Milli futbolcumuzdan dünya devine 4 yıllık imza

FORMASINA KAVUŞTU

Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile yeniden formasına kavuştu.

Geleceği merak konusuydu! Milli futbolcumuzdan dünya devine 4 yıllık imza

BU SEZONKİ PERFORMASI

İngiliz temsilcisi ile 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi. Öte yandan milli futbolcu kulübüyle 2020-2021 sezonunda FA Cup zaferi de yaşamıştı.

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