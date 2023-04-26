Geleceği çok merak ediliyordu! Milli futbolcumuzdan dünya devine 4 yıllık imza

Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve düşme hattında yer alan Leicester City'de etkili bir oyun ortaya koyan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaşma sağladı.

4 YILLIK İMZA ATACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllığına anlaştı. Haberde milli oyuncunun, İspanyol deviyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığına ve sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacağına yer verildi.

FORMASINA KAVUŞTU

Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile yeniden formasına kavuştu.

BU SEZONKİ PERFORMASI

İngiliz temsilcisi ile 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi. Öte yandan milli futbolcu kulübüyle 2020-2021 sezonunda FA Cup zaferi de yaşamıştı.