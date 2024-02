Çağlar Söyüncü: Fenerbahçe olarak şampiyonluk hedefliyoruz

Spor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Hepimizin hedefi şampiyonluk. Bunun için tüm camia olarak taraftarımız dışarıda, biz içeride elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanın ardından defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak takımın durumunu aktaran Çağlar, "Takımın durumu şu anda iyi. Gelmeden önce yakın arkadaşlarım da her zaman iyi bir ortam olduğunu söylüyorlardı. Geldiğimde de bu iyi ortamı aynı şekilde gördüm. Şu anda maç durumlarımız iyi gidiyor, takım olarak da saha içerisinde iyi mücadele veriyoruz. Hepimizin hedefi şampiyonluk. Bunun için tüm camia olarak taraftarımız dışarıda, biz içeride elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz" diye konuştu.

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

Sarı-lacivertlilere transfer süreciyle ilgili bilgiler veren Çağlar, "2,5-3 haftalık süreç oldu. Yoğun bir süreçti. Mental olarak da yorgun düştüm. Bir gün iş bitiyor diyorlar sonra başka problemler çıkıyor. Sonuçta çok şükür mutlu sona ulaştık. O biraz da işin profesyonel tarafı, yönetim kurulumuzun işleri. Mutlu sona ulaştığımız için mutluyuz. Ben de çok mutluyum burada olmaktan dolayı" ifadelerini kullandı.

"Rekabet pozitif olarak geri dönüyor"

Oynadığı pozisyondaki rekabetle ilgili konuşan başarılı defans oyuncusu, "Çok tecrübeli isimlerimiz var. Oturmuş bir takıma geldim. Bu benim işimi zorlaştırıyor. Herkes antrenmanlarda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Rekabet pozitif olarak geri dönüyor. Stoper bölgemizde 5 futbolcumuz var. Hepimiz forma rekabeti içerisindeyiz. Hocamızın son kararına bağlı. Ben sahada en iyi mücadeleyi yapıp, hocamızın kararına saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Daha iyiye gidiyorum"

Performansıyla ilgili sorulan soruya Çağlar şu yanıtı verdi:

"Bunu ilk maçtan sonra da demiştim; şu an eksiklerim var. Çünkü belli bir süre oynamadım. Oynadığım maçlar da benim için yeterli değildi. Takımla birlikte adaptasyon sorunumu çabuk atlattığım için çok fazla sahada maç eksikliğini göstermiyorum. Oynayarak kendi açımdan daha iyiye gidiyorum."

"Konuştuğumuz tek şey şampiyonluk"

Çağlar, sezon sonunda takımın hedefi ve kariyeriyle ilgili, "İlk hedefimiz iyi performans sergileyip, uzun süredir şampiyon olamayan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak. Sonrasında işin içine profesyonellik girince, top bizden de çıkıyor. Bizim sadece konuştuğumuz nasıl takıma daha fazla katkı verebiliriz? Hem ülke futboluna hem Fenerbahçe'ye hem de kendi açımızdan. Şu anda konuştuğumuz tek şey şampiyonluk" dedi.

"Süper Lig, dışarıdan göründüğü kadar kolay bir lig değil"

İlk kez Süper Lig'de forma giydiğini hatırlatan milli futbolcu, "28 yaşıma geldim ilk defa Süper Lig'de forma şansı buluyorum. Benim için heyecanlı ve zor. Çünkü büyük bir camiaya geldim, sorumluluklarım çok fazla. Alışma sürecimin daha uzun süreceğini düşünüyordum. Oturmuş bir takıma geldikten sonra uyum çok kolay değil. Ama hocalarım ve takım arkadaşlarım sağ olsun, çabuk kaynaşma oldu. Tüm takımlarımızda kaliteli futbolcular var. Daha da zor, dışarıdan göründüğü kadar kolay bir lig değil" değerlendirmesinde bulundu.

"İyi bir turnuva bizi bekliyor"

2024 yazında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için ise Çağlar şunları söyledi:

"Milli takımda da çok kaliteli arkadaşlarımız var. Kendimi bildim bileli, rekabet içindeyim. Futbolda birbirimizin gelişmesi için rekabet tabii ki olacak. En iyi şekilde kim sahadaysa, en iyi performansı veren oynayacak. Milli takımda da takım arkadaşlığımız çok iyi. Umuyorum ki iyi bir turnuva bizi bekliyor. Halkımız da zaten her zaman yanımızda. Hepimiz adına güzel geçecek."

"Kayıpsız devam etmek istiyoruz"

Başarılı defans oyuncusu, sezon sonuna kadar kayıpsız ilerlemek istediklerini belirterek, "Takım içinde gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Eksikliklerimizi toplantılarda her zaman objektif olarak yapıyoruz. Uzun bir maraton daha çok maçımız var. Bundan sonra puan kayıpsız devam etmek istiyoruz. Bunu yapabileceğimiz inanıyoruz, bu kaliteye sahibiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL