Çakmak\'tan Hedef: İlk 10 ve Türkiye Kupası

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin başkanı Haydar Arda Çakmak, 2026-2027 sezonunu ilk 10'da tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çakmak, AA muhabirine kongre süreci, yeni sezondaki hedefler, Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma, transferler ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkent ekibinin 25 Temmuz'daki olağanüstü genel kuruluna tek aday olarak giren ve yeniden başkanlığa seçilen Çakmak, "Benim hiç istemediğim bir genel kurul süreci oldu. Çünkü tam en önemli zamanda, geçen sezonun bittiği, yeni sezonun başlayacağı zamanın tam ortasında genel kurul yapmak zorunda kaldık. Keşke bana karşı olan arkadaşlar, genel kurulda aday olmayacakları halde bu kulübü genel kurula götüreceklerine istifa etselerdi. Biz de kalan arkadaşlarla genel kurulu eylül-ekim ayında yapsaydık daha düzgün olacaktı." ifadelerini kullandı.

Çakmak, genel kurulun birçok şeyi sekteye uğrattığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bütün sponsor anlaşmalarımız, bütün oyuncu transferlerimiz kaldı, her şey bekledi. Bir oyuncuya gidiyorsunuz, 'Sizin bir kongreniz bitsin de ondan sonra geleyim, anlaşayım' durumunda. Bir takıma gidiyorsunuz, oyuncusunu istiyorsunuz, aynı cevabı alıyorsunuz. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir süreç oldu. Bence kongre tamamen yanlış bir zamandaydı. Arkadaşlar madem aday olmayacaklardı keşke bırakıp gitselerdi, benimle anlaşamıyorlarsa istifa etselerdi. Kongre süreci açıkçası biraz ayağımıza bağ oldu."

Geçen sezon son anda ligde kalmayı başaran kırmızı-siyahlı ekibin başkanı Çakmak, yeni sezondaki hedeflerle ilgili, "Hayal kurmaya gerek yok. Gençlerbirliği için tabii ki her şeyin en iyisini istiyoruz. Ama şu anda Gençlerbirliği'nin bu seneki hedefi ilk 10'da olmak, inşallah Türkiye Kupası'nda yarı final, final oynayabilmek. Bunun ötesinde de taraftarlarımıza güzel futbol seyrettirmek istiyoruz. Geçen seneki gibi korkulu bir süreç yaşamak istemiyoruz. Bunun için de dediğim gibi ilk 10'da bitirecek bir takım kurmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Çakmak, başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi olmanın sorumluluğunu taşıdıklarına işaret ederek, "Hedefimiz Ankara'yı en iyi şekilde temsil etmek. Onun için de teknik heyetle, yönetim kuruluyla elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İlk 10'da bitirirsek Gençlerbirliği için bu sene güzel bir yıl olur." diye konuştu.

Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Sezonun ilk haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceklerinin hatırlatılması üzerine Haydar Arda Çakmak, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe gibi Türkiye'nin önemli ve güzide bir kulübüyle ilk maçı Ankara'da yapmak bizim için güzel bir başlangıç olacak. Her ne kadar hava sıcak da olsa güzel bir maç olacağını temenni ediyorum. Ankaralılar da maça çok büyük ilgi gösteriyor. Dolu bir statta oynanacağını tahmin ediyorum. Tabii ki galibiyet hedefimiz var. Gençlerbirliği'nin her maçta galibiyet hedefi var. Geçen sene yeni bir takımdık, takım olmaya çalışıyorduk. Bir sürü eksikler vardı, onlarda sıkıntılar yaşadık. İnşallah bu sene iyi bir başlangıç yapacağız. Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz."

Başkan Çakmak, Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarına yönelik eleştirilere ise "Geçen sezon Galatasaray maçında bileti 5 bin 250 lira yapmıştık. Bu maçın bilet fiyatını Fenerbahçe'ye 5 bin 200 lira, kendi taraftarımıza kale arkasını 4 bin lira yaptık. Maraton tribünü 7 bin lira. Enflasyon oranında artış yapsak bile bundan daha fazla olması lazımdı. Sonuçta Gençlerbirliği ve diğer Anadolu takımlarının en büyük gelirleri, 4 büyük takımla iç sahada yaptığı maçlardaki hasılatlar. Ankara'daki Fenerbahçeliler takımlarını yılda bir defa seyrediyor. Bilet fiyatının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum, zaten satılan biletler de bunu gösteriyor." yanıtını verdi.

Bu sene geçen sezona göre daha az kombine çıkardıklarını, satışa sunulan yaklaşık 9 bin kombinenin tamamının satıldığını söyleyen Çakmak, bilet satışıyla daha fazla gelir elde etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Çakmak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalan Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği ile oynayacağı maça ilişkin erteleme talebinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilmesiyle ilgili süreçte TFF'den kendilerine bir görüş sorulmadığını aktardı.

Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olduğunu basından okuduğunu belirten Çakmak, "Görüşümüzü sorsalardı teknik heyetimize sorardık, ne karar verirlerse ben onu iletirdim." dedi.

"Makasın bu kadar açıldığı bir dönem hatırlamıyorum"

Dört büyüklerin yaptığı yüksek bütçeli transferlere ilişkin soru üzerine Çakmak, futbolda finansal uçurum yaşandığını dile getirdi.

"Ben de bu işin nereye varacağını çok merak edenlerin başındayım." diyen Çakmak, "Biz geçen sene Gençlerbirliği olarak 4 oyuncuya fesih bedelleri dahil 5 milyon avro ödedik. Vergilerle bu maliyet 7 milyon avroyu buldu. Bu, Gençlerbirliği'nin neredeyse finansal yapısını altüst etti. Biz, 7 milyon avroyu nasıl çözeceğimizi düşünüyoruz. Bir taraftan da o takımların oyuncularının maaşlarına, bonservislerine bakıyorum... Ben nereye gideceğini anlamış değilim. Allah Anadolu kulüplerinin sonunu hayır etsin. 1996'dan beri futbolun içindeyim, makasın bu kadar açıldığı bir dönem daha hatırlamıyorum. Diğer Anadolu kulüpleriyle de konuşuyoruz, bütçe anlamında hepimiz hemen hemen aynı yerlerdeyiz. Dört büyük takımın yaptığı transferlere bakınca gerçekten şaşırmamak elde değil." ifadelerini kullandı.

Transferde ince eleyip sık dokuduklarını söyleyen Çakmak, şunları kaydetti:

"Kemik bir kadromuz var, eksik mevkilerimizin farkındayız ama bu mevkilere aldığımız oyunculardan verdiğimiz paranın karşılığını almak istiyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Bakın, geçen seneki şeyleri bir sene boyunca temizlemeye uğraştım. Gençlerbirliği'nin bir oyuncuya vergiler dahil 3,5 milyon avro ödeyip de ondan 3,5 dakika yararlanamama lüksü yok. Biz, onu yapmamaya çalışıyoruz. Benim telefonumda şu an 500 futbolcu önerisi var, çağırayım 10 tanesini yarın imzayı attırırım. 3-5 futbolcunun sözleşmesini feshederim. İki ay sonra da 'Hadi arkadaşlar ben gidiyorum.' derim. Aynı kısır döngüden kurtulamaz Gençlerbirliği o zaman. Hocamızın eksik bölgelerdeki beklentilerini biliyoruz. Hocamız izliyor, teknik ekip izliyor, kendileri oyunculara karar veriyor. En son parasal noktada ben pazarlığı yapıyorum. Önümüzdeki hafta 1-2 oyuncuyu daha kadromuza kattığımız zaman zaten ortalamanın üzerinde bir kadromuz olacak. Paniğe gerek yok, hata yapmayalım yeter. Çünkü o hatanın dönüşü olmuyor."

Çakmak, isim sponsorluğu konusunda birkaç firmayla görüştüklerine değinerek, "Kongre süreci Gençlerbirliği'ni bu anlamda ciddi yaraladı, birçok şeyi sekteye uğrattı. En başta da isim sponsorluğu var. Ligin ikinci haftasına kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Formamızda da eksik reklam alanlarımız var, onları da tamamlamaya çalışıyoruz. İkinci haftadan itibaren formamızdaki eksik sponsorlukları da tamamlayıp Gençlerbirliği'ni tam lige hazır bir hale getirmek istiyoruz. Bunun için bütün çalışmaları yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Arda Güler ve Lukaku açıklaması

Arda Çakmak, Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve Real Madrid'den Paris Saint-Germain'e transfer olacağı yönünde iddialar çıkan Arda Güler'in olası satışından önemli bir gelir beklemediklerini söyledi.

Kırmızı-siyahlı kulübün haklarının büyük kısmını zamanında Fenerbahçe'ye devrettiğini belirten Çakmak, "Dolayısıyla çok büyük bir şey gelmez. Tabii Gençlerbirliği için 300 bin, 500 bin avrolar da gelse büyük bir paradır. Ama o satılan rakamlarda bizim alacağımız paralar çok cüzi kalıyor." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giydiğinin hatırlatılması üzerine başkan Çakmak, Romelu Lukaku'nun, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ni gezmek istemesi durumunda seve seve oyuncuyu misafir edebileceklerini dile getirdi.

Çakmak, "Bizim herkese kapımız her zaman açık. Tabii ki şeref verirler, zevkle yaparız. Çünkü babası burada oynarken, kendisi kulübün içinde zamanında gezmiş, oynamış, çocukluğunun belli bir zamanını yaşamış. Zaten benim hatırladığım kadarıyla Metin (Diyadin) hoca da babasının takım arkadaşı. Bizim için zevk olur, gelsin. Bunlar futbolun güzel yanları. Sonuçta 90 dakika sahada oynanıyor, iyi olan o gün kazanıyor ama onun dışında dostluk her zaman her yerde baki. Bizim futbola bakış açımız da böyle." diyerek sözlerini tamamladı.