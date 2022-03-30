ÇAKÜ sporcuları 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecekler - Son Dakika
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ÇAKÜ sporcuları 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecekler

30.03.2022 00:57
ÇAKÜ sporcuları 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecekler

Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri Gizem Nur Uludağ ve Doğukan Yılmaz, Türkiye'yi temsil edecek.

Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri Gizem Nur Uludağ ve Doğukan Yılmaz, Türkiye'yi temsil edecek.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Spor Kulübü Sporcuları Gizem Nur Uludağ ve Doğukan Yılmaz 1-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek. Kütahya'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonasında Tek Bayanlar ve Tek Erkekler kategorilerinde ilk 4'e giren Çankırı Karatekin Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları Gizem Nur Uludağ ve Doğukan Yılmaz, 11- 22 Mart tarihleri arasında Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yapılan Milli Takım 1. seçme kampına davet edildiler.

Seçmeye davet edilen 4 kadın ve 4 erkek sporcu içerisinden yapılan seçmede tek kadınlarda Gizem Nur Uludağ 1. ve tek erkekler kategorisinde Doğukan Yılmaz 1. sporcu olarak 1-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Brezilya'da yapılacak 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. ÇAKÜ Öğretim Görevlisi Murat Altun ise sporcular ile birlikte Milli Takım Antrenörü olarak olimpiyatlarda yer alacak.

2 kamp daha yapacak olan İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, 28 Nisanda Brezilya'ya hareket edecek. - ÇANKIRI

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Brezilya, Türkiye, Çankırı, Uludağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ÇAKÜ sporcuları 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecekler - Son Dakika


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