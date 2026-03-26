Çalhanoğlu: Tek Hedefim Dünya Kupası

26.03.2026 23:39
A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'na katılmayı en büyük hedefi olarak belirtti.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "103'üncü milli maçımı yaptığım için çok mutluyum çok da gururluyum. İnşallah daha niceleri olur. Tek hedefim kaptan olarak Dünya Kupası'na katılmak. Tek eksiğim de bu mili takımda şu an" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ancak henüz bir şeyin bitmediğini dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "İlk maçı atlattığımız için çok mutluyuz. Üzerimizde bir yük var, bunu hissediyoruz. 24 yıl sonra herkes Dünya Kupası'na katılmak istiyor. Aynı şekilde biz de öyle. Bu maçı atlattığımız için çok mutluyuz. Son maç kaldı. İnşallah o maça da iyi hazırlanacağız. Şu an en önemlisi iyi dinlenmek, iyi hazırlanmak. Zaten şimdi Riva'ya gittiğimizde rakibi analiz edeceğiz. Şimdilik çok mutluyuz ama daha henüz bir şey bitmedi" ifadelerini kullandı.

'TAKIM MOTİVE, ÇOK POZİTİF'

Hem kendilerine hem Türk milletine bu mutluluğun devamını yaşatmak istediklerini belirten kaptan Çalhanoğlu, "Kolay bir maç olmayacağını zaten söylemişti hocamız. Herkesin beklentisi 3-0, 4-0'dı ama öyle bir maç olmayacağını biz de biliyorduk. Romanya Milli Takımı, iyi bir takım. Eski hocamız orada çalışıyor. Her oyuncuyu tanıyor. Sabırlıydık, oyunun kontrolü her zaman bizdeydi. Takım motive, çok pozitif. Soyunma odasındaki durum da çok güzel her zamanki gibi. Zaten çoğu şeyi görüyorsunuz, aynı şekilde devam ediyor. Bu mutluluğu kaybetmek istemiyoruz. Devamını yaşatmak istiyoruz hem kendimize hem milletimize" diye konuştu.

Play-off finalinde hangi takımla eşlemek isteyecekleri yönünde gelen soruya Çalhanoğlu, şöyle cevap verdi:

"Hangi rakip olursa olsun önemli değil. Önemli olan o finale iyi hazırlanmak"

'TEK HEDEFİM KAPTAN OLARAK DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK'

Tek hedefinin kaptan olarak Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli takım sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Hocalarıma, tüm ağabeylerime. 103'üncü milli maçımı yaptığım için çok mutluyum çok da gururluyum. İnşallah daha niceleri olur. Tek hedefim kaptan olarak Dünya Kupası'na katılmak. Tek eksiğim de bu mili takımda şu an. İnşallah nasip olur. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Tüm kardeşlerimin eline, ayağına, yüreğine sağlık. Hepsi bana yardımcı oluyorlar. İnşallah oraya katılırsak güzel bir turnuva olacağına inanıyorum. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda da güzel bir turnuva yaşadık. Oraya katılalım, ondan sonrasına bakarız"

Kaynak: DHA

