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Çalımbay: Genç arkadaşlara şans vereceğiz - Son Dakika
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Çalımbay: Genç arkadaşlara şans vereceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Lugano maçı öncesi genç oyunculara şans vereceklerini söyledi. Çalımbay ayrıca, kadro dışı bırakılan oyuncular ve transfer konularına da değindi.

Çalımbay: Genç arkadaşlara şans vereceğiz
13.12.2023 - 21:24,
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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile oynayacakları karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, "Genç arkadaşlara şans vereceğiz" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında yarın akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kalecilerden Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Buraya iddialı gelmek isterdik ama maalesef herhangi bir iddiamız yok. Bütün amacımız maçı kazanmak, başka bir düşüncemiz yok. Yarın alacağımız galibiyet önümüzdeki maçlar için moral olacaktır. Elimizdeki kadronun en iyisini sahaya sürüp buradan galibiyetle dönmek istiyoruz. Genç arkadaşlara şans vereceğiz. Ben de altyapıdan yetiştim. Kadro dışı bıraktığımız oyuncular var. Sakat oyuncularımız var. Genç oyunculara ihtiyacımız olacak. Sadece ihtiyaç olduğu için değil aynı zamanda iyi oldukları için onlardan yararlanacağız" diye konuştu.

"Kadro dışı kararına herkes saygı göstermeli"

Hafta içi 5 oyuncunun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili de konuşan Çalımbay, "Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba takımla ilgili yaptıkları araştırmadan sonra gerekeni yaptı. Kadro dışı kararına herkes saygı göstermeli. Transfer konuşmak için erken. Önümüzde üç tane maç var. Bu maçları en iyi şekilde tamamlamalıyız. Bu maçlar transferden daha önemli. Oyuncularla bireysel ve toplu olarak sürekli görüşme halindeyim. Göreve geldiğimde oyuncularda bir kırgınlık vardı ama o hava dağıldı. Oyuncular eskiye nazaran daha iyi bir hale geldiler. Takımımızla yemekte bir araya geldik. Yemek gayet güzel geçti. Beş günlük bir kamp düşünmüştük. Süper Kupa maçı nedeniyle maçımızı cumartesi günü oynayacağımızı öğrenince kampı iptal ettik" ifadelerini kullandı.

" Halil Umut Meler'e yapılan iğrenç bir şey"

Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili de görüş belirten tecrübeli teknik adam, "Halil Umut Meler'e yapılan iğrenç bir şey. Gördüğüm zaman çok üzüldüm. Neticede futbol oynuyoruz ve üç ihtimal var. Her sonucu hazmetmek gerekir. İnşallah böyle bir şey tekrar yaşanmaz" diyerek sözlerini tamamladı.

Ersin Destanoğlu: "Yarın kazanıp ülkemize dönmek istiyoruz"

Siyah-beyazlı file bekçisi Ersin Destanoğlu ise, "Buraya iddialı bir şekilde gelmek isterdik. Maalesef grupta işler istediğimiz gibi gitmedi. Yarın kazanıp ülkemize dönmek istiyoruz. Genç futbolcularımızı kadromuzda görmekten mutluluk duyuyorum. Ne kadar çok genç oyuncumuz kadromuzda olursa kulübümüzün geleceği adına güzel şeylerin yakın olacağını düşünüyorum. Genç futbolcuların verilen şansı iyi değerlendirmesi hem kulübümüz hem de ülke futbolu için çok önemli. Bir kaleci olarak öndeki oyuncuların sürekli değişmesi bir dezavantaj. Sahada elimizden geleni yapmamız lazım. Bizim açımızdan gidişat iyi değil. Maçları kazanmamız lazım" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Çalımbay: Genç arkadaşlara şans vereceğiz - Son Dakika


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