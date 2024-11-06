Çalımbay: Hakem Hataları ve Transferler Kritik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çalımbay: Hakem Hataları ve Transferler Kritik

Çalımbay: Hakem Hataları ve Transferler Kritik

Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalacaklarına ve transferlerin önemine inandıklarını vurguladı.

06.11.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatayspor Teknik Direkörü Rıza Çalımbay, ligde kalmayı başaracaklarına inandıklarını ve devre arası yapılacak transferlerle her şeyin iyiye gidebileceğini söyleyerek hakem hatalarına da tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, hakem hatalarına tepki gösterdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Çalımbay, Eyüpspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla ilgili, "Bizim attığımız gol net bir gol, faul yok. Gole giden bizim oyuncumuz, orada neden faul yapsın o yüzde bariz gol. Herkes gibi biz de itiraz için gittik, 'VAR'a gitmenize gerek yok' dedik. Sarı kart gösterdi, 'Niye sarı kartı gösteriyorsun, küfür mü ettim sana, dokundum mu sana ve kötü bir şey mi söyledim?' dedim ve ondan sonra 'Çizgiyi ihlal ettin' dedi. Sonra bir sarı kart daha göstererek kırmızı kart verdi. Gereksiz bir karar verdi. Ben hakemlere kötü bir şey söylemem ve hakemleri korurum. Hakemlerin bazıları başka türlü oluyor. İtirazdan dolayı kart gördük" diye konuştu.

"Eğer takımımız maçlarını Hatay'da oynasaydı, kaybettiğimiz maçların yüzde 90'ını kesinlikle alırdık"

Hatayspor'da devre arası yapılacak transferlerin takımın ligde kalması için önem arz ettiğini belirten Çalımbay, takımın Mersin'de oynamasının dezavantajları olduğunu da söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ekibimle beraber yıllarca takımlar yönettik, bundan daha zor takımları da yönettik. O takımların çoğunu da düşmekten kurtardık. Eğer burada panik olmazsa her şey iyi gidebilir. Devre arası çok önemli. Transfer yapılması gerekiyor. Bizim için en büyük dezavantaj takımın Mersin'de oynaması. Eğer takımımız maçlarını Hatay'da oynasaydı, kaybettiğimiz maçların yüzde 90'ını kesinlikle alırdık. Şehir nasılsa bu takımda da öyle. Sıkıntılar var ve bunlar hem oyuncuları yıpratıyor, hem de herkesi yıpratıyor" sözlerini dile getirdi.

"Ben ligde kalacağımıza inanıyorum"

Hakem kararlarının kendilerine zarar verdiğini dile getiren Çalımbay, ligde kalacaklarına inandıklarını söyleyerek, "Son maçlara baktığımızda gayet iyi oynuyoruz. Bireysel hatalar yapıyoruz, bunlardan da bayağı sıkıntılar yaşadık ve kötünün en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben ligde kalacağımıza inanıyorum. İnanmayan taraftar ve taraftarın bize destek vermesi gerekiyor. Taraftarın yapacağı çok bir şey yok onlara da hak veriyoruz. Taraftarsızlık, basınla ilgili kopukluk ve hakemler de bunları yaparsa yandık. Sıkıntılar başlar. Herkesin destek çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Hatayspor, Politika, Futbol, Mersin, hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çalımbay: Hakem Hataları ve Transferler Kritik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
10:49 Trump’ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu’dan dikkat çeken paylaşım Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
04:46 Seçimi kazanan Trump’tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız Seçimi kazanan Trump'tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız
16:50 Yönetime rest çekti, Galatasaray’dan ayrılıyor Yönetime rest çekti, Galatasaray'dan ayrılıyor
16:41 CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi!
16:29 Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı
16:20 Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı
16:14 Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
16:08 TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 12:40:37. #1.12#
SON DAKİKA: Çalımbay: Hakem Hataları ve Transferler Kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.