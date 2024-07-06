Çameli Belediyesi ELO Satranç Turnuvası Başladı

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Çameli Belediyesi, Çameli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu ile iş birliğinde düzenlenen Çameli Belediyesi ELO Satranç Turnuvası bugün başladı.

Çameli Belediyesi ve Çameli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ELO Satranç turnuvası düzenlenen açılış programıyla bugün Çameli Kapalı Spor Salonunda başladı. Etkinliğe Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sporcular ve veliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Arslan, "Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvamıza olan ilgi bizleri sevindirdi. Satranç sporunun gelişimi konusunda desteklerini bizden esirgemeyen Denizli Büyükşehir Belediyemize, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, Türkiye Satranç Federasyonu Yetkililerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar dilerim. Gerek sporcularımızın deneyim kazanması ve satranç kültürünün yaygınlaştırılması, açısından oldukça kıymetli olan bu turnuvaların düzenlenmesi Çameli'miz adına gurur vericidir." dedi.

Satranca gönül veren sporcuların Çameli'nde olmasından mutlu duyduklarını ifade eden Başkan Arslan; "Hep ifade ettiğimiz gibi; satranç bizler için bir kültürdür ve Çameli olarak bu kültüre sonuna kadar sahip çıkacağız. Birazdan ilk hamleleri hep birlikte yaparak turnuvamızı başlatacağız. Ben bu düşüncelerle; katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, Çameli Belediye ELO Satranç Turnuvamızın Çameli'mize ve tüm sporcularımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu. - DENİZLİ