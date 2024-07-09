Çameli Belediyespor Şampiyonluk Kupasını Aldı

Spor

DENİZLİ (İHA) – Denizli 2. Amatör Ligi Grubunda şampiyon olan Çameli Belediyespor, şampiyonluk kupasını törenle aldı.

Gösterdiği performansla Denizli 2. Amatör Ligi Grubunu şampiyon olarak tamamlayıp 1. Amatör Lige yükselen Çameli Belediyespor kupasına kavuştu. 1. Amatör Ligine yükselen Çameli Belediyespor'a şampiyonluk kupası törenle teslim edildi. Yapılan törende şampiyonluk kupasını Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Futbol İl Temsilcisi Cihan Çoban ile birlikte takdim etti.

Büyük coşku yaşayan Çameli Belediyespor yönetim, teknik heyet ve oyuncularını kutlayan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli Belediyespor'umuzu kutluyor ve 1. Amatör Ligde başarılar diliyoruz" dedi. - DENİZLİ