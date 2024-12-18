Çameli'de Futsal Turnuvası Coşkusu - Son Dakika
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Spor

Çameli'de Futsal Turnuvası Coşkusu

Çameli\'de Futsal Turnuvası Coşkusu

Çameli ilçesinde düzenlenen futsal turnuvasında dereceye giren okul takımları, Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından ödüllendirildi. Turnuva, gençlerin spor yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlarken, dostluk ve rekabetin güzel örneklerini sergiledi.

18.12.2024 15:46  Güncelleme: 15:48
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen futsal turnuvasında dereceye giren okul takımları Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım ve Başkan Cengiz Arslan tarafından ödüllendirildi.

Çameli'nde 2024-2025 eğitim öğretim yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal İlçe Birinciliği Turnuvası, kıyasıya mücadelelerin ardından sona erdi. Dereceye giren okullara madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi. Çameli Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Ceylan ile Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Dağlı katıldı.

Törende turnuvada gösterdikleri başarılar sonucu dereceye giren okulların madalya ve kupaları, protokol üyeleri tarafından öğrencilere takdim edildi. Turnuva, Çameli'nde gençlerin spor alanındaki yeteneklerini geliştirmesine katkı sunarken, okullar arasında dostluk ve rekabetin en güzel örneklerini sergileme fırsatı sundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çameli'de Futsal Turnuvası Coşkusu - Son Dakika

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