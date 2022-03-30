Çameli'nde mahaller kozlarını filede paylaştı - Son Dakika
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Çameli'nde mahaller kozlarını filede paylaştı

30.03.2022 10:49
Çameli'nde mahaller kozlarını filede paylaştı

Denizli Çameli ilçesine bağlı mahallelerden oluşan 10 takımın mücadele ettiği Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Denizli Çameli ilçesine bağlı mahallelerden oluşan 10 takımın mücadele ettiği Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Kıyasıya yarışmanın sürdüğü turnuvada il üçe giren takımların kupası ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında verilecek.

Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediye Başkanlığı ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Çameli Kapalı Spor Salonunda başlayan turnuvada kurumlar ve ilçeye bağlı mahallelerden oluşan 10 takım mücadele etti. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı voleybol turnuvası 3 hafta boyunca 4 grupta, 10 takımın birbirinden çekişmeli müsabakalarıyla oynandı. Üç hafta boyunca heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmalarda Yeni Mahalle takımı diğer rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Yarışmaya birçok vatandaş ve ilçe yetkileri katıldı.

Kaymakam Kerem Yenigün ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan ilçedeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere her zaman destek verdiklerini belirterek, dostane ve çekişmeli bir atmosferde oynanan turnuvadaki tüm takımlara teşekkürlerini iletip takımları tebrik etti. Turnuva Madalya Töreni ve hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi. İlk üçe giren takımlarının kupası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında verilecek. - DENİZLİ

Çameli'nde mahaller kozlarını filede paylaştı
Çameli'nde mahaller kozlarını filede paylaştı

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Kaynak: İHA

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