Kayserispor'un Sarıyer'i 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklama yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, skordan memnun olduklarını söyleyerek, "Kayserispor'un yeri Süper Lig" dedi.

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında karşılaştığı Sarıyer'i 3-1 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor'un ligde gösterdiği ciddiyet ve hırsla hedefine ulaşacağını söyledi. Kayserispor'da olumsuz giden hiçbir şeyin olmadığını belirten Çamlı, "Milli aradan önce Ümraniyespor maçında bir yol kazası yaşadık. Bunlar futbolun içerisinde var. Futbol sahada gevşemeyi kaldırmayan bir oyun. Anında cezayı keserler. Kesin 3-0 bitti dediğimiz maçta 3-1 bitti. Ancak olsun aynı ciddiyet ve hırsla bu takım hedefine ulaşacak. Ben bunu başından beri söylüyorum. Bu takımı misafir bulunduğu 1. Lig'den ev sahibi olduğu Süper Lig'e döndürene kadar Kayserispor Başkanı olarak işimi yapmaya devam edeceğim. Şehrin de artık stadı doldurması lazım. İlk yarı takımı izlemeye doyamadım. Bugün gerçekten futbolun güzel enstantaneleri vardı. Onların hepsini çocuklar yapmaya çalışıyor. İkinci yarının son 15 dakikasında oynamayan oyuncularımızı da sahaya atarak, onları da hazırda tutmak için yapılan değişikliklerle ilk yarıdaki oyunu göremiyorsunuz ama takım 3-0 önde ve bu skoru da korumak lazım. Ben teknik heyete, futbolcularımıza ve seyirciye yürekten tebrik ediyorum. Olumsuz giden hiçbir şey yok" dedi.

"Kayserispor'u şampiyon yapacağız"

Zaman zaman puan kayıpları yaşansa da Kayserispor'un şampiyonluk hedefiyle yoluna devam edeceğini aktaran Çamlı, "Zaman zaman maç kaybetsek de bu takım hedefine gidecek. Kayserispor'un yeri Süper Lig. Burası zaten bir süper şehir. Bende olmak üzere şehirdeki tüm unsurlar bunun farkında, bilincinde. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Ben Kayseris'ye hizmet etmeyi kafasına koymuş bir neferim. Buna Kayseri'deki herkes katkı sağlıyor. Kimi maddi sağlar, kimi dua eder, kimi gelir ve tribünde destek verir ve kimi de sizi pozitif yönde motive eder. Bu destekler tek yönlü olmuyor. Biz biriz ve beraberiz. Büyük Kayseri'yiz. Kardeşlik, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bu takımı tekrardan şampiyon yapacağız" diye konuştu.