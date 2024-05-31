Çanakkale'de Challenge Gelibolu Yarışı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çanakkale'de Challenge Gelibolu Yarışı Başlıyor

Çanakkale\'de Challenge Gelibolu Yarışı Başlıyor

Çanakkale'de düzenlenecek olan Challenge Gelibolu yarışı, tarih ve doğayla iç içe geçecek. Yarışa 17 ülkeden sporcuların katılması beklenirken, gelecek yıllarda daha fazla katılımcı hedefleniyor. Yarış, Gelibolu Tarihi Alanı'nda gerçekleştirilecek ve triatletler 1,9 km yüzme, 90 km bisiklet ve 21 km koşu etaplarında mücadele edecek.

31.05.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'nda tarih ve doğayla iç içe yarışmalara sahne olacak "Challenge Gelibolu", yarın antrenmanlarla başlayacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, uluslararası anlamda dünyanın her yerinde organizasyonu olan bir yarışmayı Gelibolu Yarımadası'nda yapacaklarını, bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

İlk kez geçen yıl yapmayı planladıkları ancak İstanbul'da gerçekleştirdikleri Challenge Gelibolu'ya, 17 ülkeden sporcuların katılacağını aktaran Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Biz bunun başlangıç için çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 3 yıllık bir süreç. Bu tür organizasyonlara katılan kitleler yarışın kurumsallığına bakıyor, ilk duydukları anda yarışa gelmiyor. Önce geçmişini inceliyorlar. Yani daha yüksek bir sporcuya ulaşmak istiyorsak, Challenge Gelibolu'nun bu seneki kalitesi, önümüzdeki seneyi iki misline çıkaracak. Sonra ciddi anlamda 1500, hatta 2 bin sporcuya ulaşacağımızı düşünüyoruz. En az 750 ila 1000 yabancı sporcunun aileleriyle veya çocuklarıyla geldiğini düşünürseniz buraya minimum 2 bin-2 bin 500 yabancı turist geleceğini hesap ediyoruz."

Yalçınkaya, Çanakkale halkını 5'i pro sporcu olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 511 triatletin yarışacağı etkinliği izlemeye davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Tarihi Alan'ın, tüm spor organizasyonlarında fiziki imkanları ve tarihsel duruşuyla en güzel parkurlardan olduğunu vurguladı.

Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu tür spor organizasyonlarını desteklediklerini anlatan Kaşdemir, "Tarihi Alan, bizim göz bebeğimiz. Tarihsel öneminin yanında bozulmamış, korunmuş doğasıyla da ziyaretçileri oldukça memnun ediyor. Buraya sporcularımızın birçoğu hem ülke içinden hem ülke dışından hepsi aileleriyle beraber gelecek, burada konaklayacak ve bir sportif müsabakanın yanında aslında bir turizm etkinliği de olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da katıldı.

Gelibolu'da yarın antrenman yapacak sporcular, yarış için 2 Haziran Pazar sabahı saat 05.45'te Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda toplanmaya başlayacak. Triatletler, saat 07.45'te start alacak yarışta 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu etaplarında ter dökecek. Organizasyon, pro, yaş grupları ve bayrak yarışları olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Gelibolu, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çanakkale'de Challenge Gelibolu Yarışı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
15:17 Gazze’de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti Gazze'de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 17:28:19. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Challenge Gelibolu Yarışı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement