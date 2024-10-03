Çanakkale Zaferi İçin Öğrencilere Gaziantep FK Desteği - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi İçin Öğrencilere Gaziantep FK Desteği

Çanakkale Zaferi İçin Öğrencilere Gaziantep FK Desteği

Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi çerçevesinde yapılan bilgilendirme toplantısında, Gaziantep FK yönetimi ve öğrenciler bir araya geldi. Şahinbey Belediyesi, her gün 1 uçakla öğrencilere Çanakkale ziyareti düzenlerken, toplamda 212 bin öğrenci bu imkandan yararlandı. Gaziantep FK, projeye destek vererek pazar günü oynayacağı maça gençleri davet etti.

03.10.2024 17:19
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Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlatılan "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısına katılan öğrenciler, Gaziantep FK'lı yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nin Black Box Salonu'nda gerçekleştirilen Çanakkale bilgilendirme toplantısına katılan öğrenciler, Gaziantep FK Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Teknik Direktör Selçuk İnan, futbolcular ve yönetim kurulu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, proje kapsamında öğrencileri her gün 1 uçakla Gaziantep'ten Çanakkale'ye götürdüklerini belirtti.

Bugün itibariyle Çanakkale'ye ziyarete götürülen öğrenci sayısının 212 bine ulaştığını ifade eden Tahmazoğlu, "Gaziantep FK, bugün bizimle birlikte. Onlar da öğrencileri pazar günü oynanacak maça davet etmeye gelmiş. Biz Şahinbey Belediyesi olarak her anlamda Gaziantep FK'yı destekliyoruz ve Beşiktaş karşılaşmasına gidecek 500 gencimize bilet hediye edeceğiz. Şahinbey Belediyesi olarak şehrimizin takımını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pazar günü yapılacak maça tüm Gazianteplileri davet eden Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ise "Gaziantep Futbol Kulübü'ne verdiği destekten dolayı Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz. Pazar günü oynanacak maça tüm Gazianteplileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çanakkale Zaferi İçin Öğrencilere Gaziantep FK Desteği - Son Dakika

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