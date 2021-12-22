Caner Erkin için açılan etiket gündemin zirvesinde

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Bordo-mavililerin, deneyimli sol bek Caner Erkin'le temas kurduğu iddiaları sonrası taraftarlar kazan kaldırdı.
Trabzonspor taraftarı, sosyal medyada yaptıkları binlerce paylaşımla "Caner Erkin'i istemiyoruz" etiketini gündemin zirvesine taşıdı. Deneyimli sol bekin Fenerbahçe geçmişinin olmasından dolayı bu transfere karşı çıkan taraftarlar, Trabzonspor yönetimine çok net mesaj gönderdi.
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