Canikli kızlar Milli Takım'da - Son Dakika

Karadeniz'den Milli Takım'a oyuncu veren tek takım olan Samsun Canik Belediyespor U14 Kız Basketbol Takımı iki sporcusunu daha Milli Takım'a kazandırdı.

Karadeniz Bölgesi'nden Milli Takım'a oyuncu veren tek takım olan Samsun Canik Belediyespor U14 Kız Basketbol Takımı iki sporcusunu daha Milli Takım'a kazandırdı. Samsun Canik Belediyespor forması giyen Ceren Çatalsakal ve Ela Cimiç Mersin'de düzenlenen yarı final Anadolu Şampiyonası turnuvalarında hem takım olarak Türkiye Şampiyonası finallerine yükselmeyi hem de dikkatleri üzerlerine çekerek Milli Takım'a seçilmeyi başardı. Canik'in başarılı basketbolcuları Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından FIBA Altyapı Gelişim Projesi çerçevesinde 26-30 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Milli Takım kampına katılarak Karadeniz'in gururu oldular.

Başkan Sandıkçı'dan kutlama

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Milli Takım'a seçilen Ceren Çatalsakal'ı ve Ela Cimiç'i başarılarından dolayı kutladığını belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Basketbol takımımız katıldığı müsabakalarda çok başarılı sonuçlar elde etmiş Türkiye finallerine yükselerek ilçemizi ve Karadeniz Bölgesi'ni en güzel şekilde temsil etmişlerdir. İki kızımız da Milli Takım forması giymeyi hak kazanarak bizi ziyadesiyle gururlandırmışlardır. Artık onlar da diğer sporcularımız için bir başarı timsali olacaktır. Milli Takım'da mücadele edecek gençlerimizi ve tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, her birine başarılar diliyor ve onları en güzel şekilde yetiştiren hocalarımıza emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN