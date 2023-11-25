Canını zor kurtardı ama hala bildiğiniz gibi! Balotelli aracının hurdaya döndüğü kaza sonrası ilk kez konuştu!

Sakatlığı nedeniyle İtalya'ya ameliyat olmaya giden Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, geçtiğimiz gün trafik kazası geçirmişti. Aracı hurdaya dönen yıldız futbolcu yara atlatmadan kaza ile ilgili ilk kez konuştu.

"SADECE BİR ARABAYI PARÇALADIM"

Dillingernews'te yer alan açıklamaya göre, "Sarhoş değildim. İnsanlar, sadece Arabayla geçirdiğim kazadan bahsediyor. Böyle saçmalıklardan bahsetmenin modası geçmiş zannediyordum. Başkaları karışmış olsa ya da biri yaralansa anlarım. Sadece bir arabayı parçaladım." dedi.

"HİÇBİR DEĞERİ OLMAYAN KAZAM ÖN SAYFALARDA YER ALIYOR"

İtalyan yıldız ayrıca, "Hayatta var olan onca sorundan bahsetmek yerine benim hiçbir değeri olmayan kazam ön sayfalarda yer alıyor." ifadelerini kullandı.