Çankırı\'da Savate Şampiyonları

Çankırı'da 'savate' sporu ile ilgilenen sporcular, kısa sürede aldıkları eğitimle hem Türkiye'de hem de uluslararası müsabakalarda başarılı sonuçlar elde etti.

Çankırı'da Fransa boksu olarak bilinen 'savate' branşında eğitim gören sporcular, kısa sürede aldıkları eğitimle ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarıyla gururlandırdı. Çıktıkları maçlarda kararlılıkla mücadele eden sporcular, Türkiye ve dünya şampiyonlukları kazanırken, savatede ilk Türk kadın dünya şampiyonluğu ünvanını da elde ettiler. Sporcular, hedeflerinin müsabakalarda da şampiyonluklar kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Azra Bulut: "Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olarak ülkemi temsil etme gururunu yaşadım"

Savatede ilk Türk kadın dünya şampiyonu olan Azra Bulut, "Bu spora 2018 yılında, babamın vesilesiyle Çankırı'da başladım. İlk olarak kulüpler arası müsabakalarda mücadele ettim ve çeşitli şampiyonluklar elde ettim. Ardından Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar aldım. Son olarak katıldığım dünya şampiyonasında şampiyon olarak ülkemi temsil etme gururunu yaşadım. Türk bayrağını göğsümde taşımak benim için tarif edilemez bir duyguydu. Bundan sonraki hedefim antrenör olmak ve Avrupa ile dünya şampiyonluklarına yenilerini eklemek" diye konuştu.

Fatih Ören: "Düzenli antrenmanlar sayesinde birkaç yıl içinde Türkiye şampiyonlukları elde ettim"

Türkiye şampiyonu olduğunu ifade eden Fatih Ören de, "Spora ilk başladığım dönemlerde sürekli mağlubiyetler alıyordum. Ancak pes etmeden çalışmaya devam ettim. Düzenli antrenmanlar sayesinde birkaç yıl içinde Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Geçtiğimiz yıl Avrupa Savate Şampiyonası'nda ülkemi temsil ettim. Şampiyon olamasam da önemli bir tecrübe kazandım. Bu yıl Fransa'da düzenlenecek Dünya Savate Şampiyonası'na katılarak şampiyonluğu hedefliyorum" dedi.

Kayra Ayvalı: "Çok sayıda Türkiye derecesi elde ettim"

Bulgaristan'da Türkiye'yi temsil edecek olan Kayra Ayvalı ise, "2013 yılında annemin desteğiyle spora başladım. Bugüne kadar çok sayıda Türkiye derecesi elde ettim. Bunun yanı sıra Balkan derecem bulunuyor. Bu yıl da Türkiye şampiyonu oldum. Nasip olursa Bulgaristan'da düzenlenecek organizasyonda ülkemi temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sinan Gümüştekin: "En büyük amacımız, bizim gibi müsabık sporcular yetiştirmek"

Amaçlarının iyi sporcular yetiştirmek olduğunu söyleyen Sinan Gümüştekin, "Avrupa ve dünya derecelerim bulunuyor. En büyük amacımız, bizim gibi müsabık sporcular yetiştirerek onların da uluslararası organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil etmelerini ve dünya çapında dereceler elde etmelerini sağlamak" şeklinde konuştu.

6 ay önce savate ile ilgilenmeye başlayan İdil Nida Işık da müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istediğini söyledi.

Sporcuları kısa sürede şampiyonaya hazırladıklarını söyleyen Antrenör Yunus Emre Balıkcı da, "Sporcularımızı yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede Türkiye Şampiyonası'na hazırladık. Hedefimiz Çankırı'yı en iyi şekilde temsil etmekti. Turnuvaya 8 sporcuyla katıldık ve yedi sporcumuz derece elde etti. Organizasyonu 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attık" dedi. - ÇANKIRI