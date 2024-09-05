CANLI YAYIN DUYURUSU

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Galler ile deplasmanda oynayacağı maç için havalimanında yer aldı. DHA Feed 1 üzerinden canlı yayınlanan görüntülerde, takımın hazırlıkları ve heyecanı gözler önüne seriliyor. Taraftarların ve futbolseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan takım, önemli bir maça çıkmak için hazırlandığını gösterdi.
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6.09.2024 06:33:16. #1.13#
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