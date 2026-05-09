Canlı yayın sırasında Mbappe ve Ester ile karşılaştı

Twitch yayıncısı mariotaxi, yaptığı canlı yayın sırasında Kylian Mbappe ve ünlü oyuncu Ester Expósito ile karşılaştı.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Yayın sırasında kameraya yansıyan Mbappe ile Ester Expósito’nun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CAMI AÇIP SELAM VERDİ

Görüntülerde Ester Expósito’nun aracın camını açarak yayıncıya selam verdiği anlar dikkat çekti. Canlı yayından alınan kesitler hızla yayılırken, futbol ve magazin dünyasında çok sayıda paylaşım yapıldı.

MBAPPE GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDİYOR

Real Madrid’de yaşanan krizler ve son dönemdeki tartışmaların ardından Fransız yıldızın bu kez özel hayatıyla gündeme gelmesi dikkat çekti. İspanyol oyuncunun samimi tavırları sosyal medyada büyük ilgi gördü.