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Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz! - Son Dakika

Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz!

06.02.2022 00:26

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçı spor yorumcusu Reha Kapsal değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal için çok sert ifadeler kullanan Kapsal, "Hoca 1 senedir Konyaspor'dan ayrılmış bekliyor evinde. Eğer Fenerbahçe kulübüne geldiysen antrenörlük katkısı vereceksin. Fenerbahçe antrenörsüz maça çıksa bundan kötü oynayamaz." diye konuştu.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı A Spor ekranlarında yorumlayan Reha Kapsal, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ı acımasızca eleştirdi.

Reha Kapsal'ın açıklamaları şöyle:

"KÖTÜ BİR PERFORMANS VAR"

Fenerbahçe hiç dersine çalışmamış hiç bir tuzak kurmamış. Kötü bir performans var. Plansız, dağınık oynuyor. İç sahada oynayan Fenerbahçe takımı hiç mi ön alanda pres yapmaz. Yeni bir teknik direktör geldi ama bu teknik direktör takımın MR'ını çekmemiş.

"SAHADA KİMİN NE YAPTIĞI BELLİ DEĞİL"

Genç oyuncuları oynatmalı, Arda'yı Çağatay'ı oynatmalı. Hangi antrenör iyi futbolcuyu oynatmaz. Fenerbahçe'de maç boyu ön alanda baskı kuramadı. Bir tane Okaka Fenerbahçe savunmasını adeta dövdü. Fenerbahçe gidip Berisha'yı alacağına Okaka gibi sürpriz bir santrfor almalıydı. Sahada kimin ne yaptığı belli değil. Bu oyuncuları oynatacağına, genç oyuncuları oynatmalı İsmail hoca, güvenmeli onlara.

"HOCA 1 SENEDİR KONYASPOR'DAN AYRILMIŞ BEKLİYOR EVİNDE"

Fenerbahçe takımında en önemlisi sanki herkes tatilden yeni gelmiş, birbirlerinin özelliğini bilmeyen, hazırlanmamış bir oyun oynuyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız, söyleriz ya 'İsmail Kartal işte bizim çocuğumuzdur' ama antrenörlük başka bir şey. Hoca 1 senedir Konyaspor'dan ayrılmış bekliyor evinde.

"FENERBAHÇE ANTRENÖRSÜZ MAÇA ÇIKSA BUNDAN KÖTÜ OYNAYAMAZ"

Eğer Fenerbahçe kulübüne geldiysen antrenörlük katkısı vereceksin. Sezon başından beri hiç kimseden teklif yok bu hocaya, antrenörlük bizim çocuğumuzla olacak iş değil. Bunlardan biraz kurtulsak futbolun biraz önünü açacağız. Fenerbahçe antrenörsüz maça çıksa bundan kötü oynayamaz."

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İsmail Kartal, Reha Kapsal, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz! - Son Dakika
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