Canlı yayında gerginlik! "Sormanız ayıp" diyen Hasan Ali'ye Güntekin Onay'dan olay cevap

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sorulan soruya tepki gösteren turuncu-lacivertlilerin deneyimli sol beki Hasan Ali'ye, beIN Sports moderatörü Güntekin Onay'dan sert cevap geldi.

"BUNU BURADA SORMANIZ AYIP"

Penaltı pozisyonuyla ilgili gelen soruya Hasan Ali, "Arkadan beni iten rakip oyuncu oldu, bilerek elle dokunmadım. Ayağımdan elime çarptı. orada penaltı verilse, bütün Türkiye şey yapardı yani... Basit pozisyon, bence bunu burada sormanız ayıp." cevabıyla tepki gösterdi.

"KİMİN NEYİ SORACAĞINA, KONUŞACAĞINA HASAN ALİ KARAR VERMİYOR"

Röportajın sona ermesi ve kameraların stüdyoya dönmesiyle Hasan Ali'ye cevap veren Güntekin Onay, "Hasan Ali Kaldırım penaltı sorusuna 'Sormanız ayıp' demiş. Türkiye'nin konuştuğu pozisyon. Kimin neyi soracağına, konuşacağına Hasan Ali karar vermiyor. Muhabir arkadaş soru sorarak işini yapıyor. Hasan Ali de futbol oynayarak." ifadelerini kullandı.