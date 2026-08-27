Canlı yayında konuşan İsmail Kartal'a sürpriz hediye - Son Dakika
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Canlı yayında konuşan İsmail Kartal'a sürpriz hediye

Canlı yayında konuşan İsmail Kartal\'a sürpriz hediye
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulunduğu sırada büyük bir sürprizle karşılaştı. TRT Spor yorumcusu Senad Ok, İsmail Kartal'a canlı yayında Şampiyonlar Ligi rozeti taktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Fransa deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Olimpik Lyon’u 2-1 mağlup ederek adını Lig Aşaması’na yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin elde ettiği dev başarının ardından Teknik Direktör İsmail Kartal, maç sonu röportajında unutulmaz bir an yaşadı.

CANLI YAYINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ ROZETİ

Karşılaşmanın hemen ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, canlı yayın sırasında tatlı bir sürprizle karşılaştı. TRT Spor yorumcusu Senad Ok, yayın esnasında İsmail Kartal’ın yanına yaklaşarak Fenerbahçe’nin Devler Ligi'ne dönüşünü simgeleyen Şampiyonlar Ligi rozetini başarılı çalıştırıcının giysisine taktı.

Canlı yayında konuşan İsmail Kartal'a sürpriz hediye

İSMAİL KARTAL'IN DEVLER LİGİ MUTLULUĞU

Bu jest karşısında tebessümünü gizleyemeyen İsmail Kartal, camiaya ve taraftarlara bu gururu yaşattıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Senad Ok, TRT Spor, Hediye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında konuşan İsmail Kartal'a sürpriz hediye - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    İsmail senle olmaz diyenler istifa et diyenler bi anda ismailci oldu. 3 0 Yanıtla
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