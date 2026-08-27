Canlı yayında konuşan İsmail Kartal\'a sürpriz hediye

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Fransa deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Olimpik Lyon’u 2-1 mağlup ederek adını Lig Aşaması’na yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin elde ettiği dev başarının ardından Teknik Direktör İsmail Kartal, maç sonu röportajında unutulmaz bir an yaşadı.

CANLI YAYINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ ROZETİ

Karşılaşmanın hemen ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, canlı yayın sırasında tatlı bir sürprizle karşılaştı. TRT Spor yorumcusu Senad Ok, yayın esnasında İsmail Kartal’ın yanına yaklaşarak Fenerbahçe’nin Devler Ligi'ne dönüşünü simgeleyen Şampiyonlar Ligi rozetini başarılı çalıştırıcının giysisine taktı.

İSMAİL KARTAL'IN DEVLER LİGİ MUTLULUĞU

Bu jest karşısında tebessümünü gizleyemeyen İsmail Kartal, camiaya ve taraftarlara bu gururu yaşattıkları için mutlu olduklarını ifade etti.