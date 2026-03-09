Venezuela'da oynanan Puerto Cabello – Portuguesa karşılaşmasında yayıncı kuruluşun ekrana yansıttığı VAR çizgisi futbol gündeminde büyük tartışma yarattı. Pozisyon sonrası gösterilen çizginin alışılmışın dışında çapraz şekilde çizilmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası ekrana getirilen ofsayt çizgisi izleyenlerin dikkatini çekti. Yayıncı kuruluş tarafından çizilen çizginin neredeyse çapraz bir şekilde gösterilmesi futbolseverler arasında tartışma başlattı.
Pozisyonun ardından yapılan değerlendirmede gol kararı değişmedi. Ancak ekrana yansıyan çizginin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken çok sayıda kullanıcı çizginin doğruluğunu sorguladı.
Tartışmalı görüntü sosyal medyada hızla gündem olurken futbolseverler VAR uygulamasıyla ilgili yorumlar yaptı. Çizginin bu şekilde gösterilmesi, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
