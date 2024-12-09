Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Carlos Mane, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü attı.
Süper Ligin 15 haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Kayserispor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Carlos Mane, ikinci yarıda golle buluştu. Maçın 66. dakikasında Aylton Boa Morte'nin asistinde topu ağlara gönderen Carlos Mane, ikinci kez gol atma sevinci yaşadı. Carlos Mane 76. dakikada yerini Yaw Ackah'a bıraktı.
Bu sezon ilk golünü deplasmanda Başakşehir'e atan Carlos Mane ardından uzun haftalar sonunda sessizliğini bozdu. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Carlos Mane'nin İkinci Golü Kayserispor'a Galibiyeti Getirdi - Son Dakika
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