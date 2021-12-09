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Caroline Koç, 2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü değerlendirdi - Son Dakika

Caroline Koç, 2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü değerlendirdi

09.12.2021 22:05

Mustafa V. Koç'u anmak, onun sporun dönüştürücü etkisine olan inancını ve bu yöndeki vizyonunu yaşatmak üzere bu yıl 5. kez düzenlenen "2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nün Jüri Başkanı Caroline N. Koç, ödül törenine ilişkin açıklamada bulundu.

Mustafa V. Koç'u anmak, onun sporun dönüştürücü etkisine olan inancını ve bu yöndeki vizyonunu yaşatmak üzere bu yıl 5. kez düzenlenen "2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nün Jüri Başkanı Caroline N. Koç, ödül törenine ilişkin açıklamada bulundu.

Törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç, daha iyi bir gelecek oluşturmakta sporun ve sporcuların rolünün önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin spor alanındaki gelişimi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Caroline Koç, "Mustafa'nın da her zaman altını çizdiği gibi; 'Daha gelişmiş bir toplum ve daha iyi bir gelecek için sporun tabana yayılması' oldukça kıymetli. Bu vizyonla, sporun toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi, ülkemizin spor alanındaki gelişimi ve sporla bir arada eğitim modelleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödüle aday gösterilen sporcular arasından en doğru seçimi yapmanın kendileri açısından büyük sorumluluk olduğunun altını çizen Koç, şöyle devam etti:

"Bini aşkın federasyon, kulüp, sivil toplum kuruluşu ve akademisyen tarafından ödüle aday gösterilen sporcular arasından en doğru seçimi yapmak; bizim için büyük bir sorumluluk. Hele ki Olimpiyat senesinde bir isimde karar kılmak daha da güç. Gerek alanında gösterdiği sıra dışı başarı, gerek olimpik değerlerle bütünleşen kişiliği nedeniyle Mustafa Koç Spor Ödülü'nü kazanan sporcumuz; Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize okçuluk dalında ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz. 2021 Mustafa Koç Spor Ödülü için tek bir isim belirlemekte zorlandık demiştim. Nitekim bu yıl ödül yönetmeliğimizin bize tanıdığı esnekliği sonuna kadar kullandık ve ödülü paylaştırmaya karar verdik. Ödülümüzün diğer kazananı, yıllardan beri devam eden başarılarına ek olarak temsil ettikleri değerlerle de bizi her zaman gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız. Kazanan kıymetli sporcularımızı ve yöneticilerini gönülden tebrik ediyor gelecekte de tüm sportif ve sosyal faaliyetlerinde başarılar diliyorum."

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise şunları aktardı:

"Saygıdeğer iş insanı, sporcu, spor yöneticisi, sporun destekçisi ve bunların daha da ötesinde, yaşam felsefesini mükemmeliyet, saygı ve dostluk gibi Olimpik Değerler üzerine kurmuş Mustafa Koç'u bir kez daha rahmetle anıyorum. Mustafa Bey, bu spor ödülünün, hep savunduğu insani değerlerin spor yoluyla toplumda yaygınlaşmasına öncülük edeceği inancındaydı. Kanımca bu vasiyet artık fazlası ile yerine getirilmiş bulunmaktadır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi, rekorları uzun yıllar kırılamamış, aynı değerleri savunan değerli dostum ve arkadaşım Sergey Bubka'nın da bu törende bizlerle birlikte olması Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da amacına ulaştığını göstermektedir. Ödül, vereni değil, verileni öne çıkaran bir yüceltmedir. Bu prestijli ödüle daha önce layık bulunan başarılı sporcularımızın, olimpik ve evrensel değerleri yaşayarak ve yaşatarak topluma örnek olduklarını görüyor ve bundan büyük mutluluk duyuyorum."

Gecenin özel konuğu dünyaca ünlü yüksek atlama şampiyonu Sergey Bubka da şunları kaydetti:

"Olimpik değerler dostluk, mükemmellik ve saygı anlamına geliyor. Ülke olarak harika sporcularınız ve spor geçmişiniz var. Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığınız madalyalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sporcuların topluma ve gençlere örnek olmaları gerektiğini düşünüyorum. Herkes sözlerinizi ve başarılarınızı takip ediyor, ancak sizlerin de kariyeriniz boyunca aldığınız eğitime önem vermeniz gerekiyor. Sahip olduğunuz bilgi birikimi ve aldığınız eğitim, kariyeriniz boyunca en iyi olmanıza ve toplum için rol model olmanıza çok yardımcı olacaktır."

Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen ve kalıcı teması, "Olimpik değerlere katkı" olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü kazananlar, 550 bin liralık para ödülünün de ortak sahibi oldular.

Caroline Koç, 2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü değerlendirdi
Caroline Koç, 2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü değerlendirdi
Caroline Koç, 2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü değerlendirdi
Caroline Koç, 2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü değerlendirdi

Togo Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Caroline Koç, Olimpiyat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Caroline Koç, 2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü değerlendirdi - Son Dakika Spor


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