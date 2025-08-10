Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılan 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'dan ayrılmasının ardından futbolu bırakacağını açıklayan ancak emekliliğine dair resmi bir açıklama yapmayan Mertens için altyapısından yetiştiği Anderlecht'e geri döneceği iddiası gündeme geldi. Mertens, Anderlecht'in UEFA Konferans Ligi ön elemesinde sahasında oynadığı Sheriff karşılaşmasını tribünden takip etti. Belçika medyası, Mertens'in bu eyleminin önümüzdeki günlerde Anderlecht'e geri dönebileceği iddialarını güçlendirdiğini duyurdu.
Kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan Mertens, Belçika ekibinin A takımında forma giyemeden takımdan ayrılmıştı. Galatasaray'da toplam 136 maça çıkan Belçikalı yıldız, 25 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.
