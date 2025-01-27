Çaycumaspor Filyos Ateşspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Çaycumaspor Filyos Ateşspor'u 3-0 Yendi

Çaycumaspor Filyos Ateşspor\'u 3-0 Yendi

Çaycumaspor, Filyos Ateşspor'u 3-0 yenerek BAL şansını artırdı; maçta olaylar çıktı.

27.01.2025 16:25
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Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Çaycumaspor, kendi sahasında ağırladığı Filyos Ateşspor'u 3-0 skorla yenerek, Bölgesel Amatör Lig (BAL) şansını araladı. Taraftarların da yoğun destek verdiği karşılaşmada saha içinde ve maç sonunda ufak çaplı olaylar çıktı.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 14. haftasında Çaycuma Stadında oynanan Çaycumaspor, Filyos Ateşspor karşılaşmasını Ahmet Kavşur, Furkan Topalahmetoğlu ve Mert Çolak triyosu yönetti. 13. haftada kendi sahasında konuk ettiği Terakkispor'a 1-0 yenilen Çaycumaspor, 14. hafta da Filyos Ateşspor'u yenmek için sahaya galibiyet parolası için çıkan takım oldu.

Takımlar maç öncesinde hakemler eşliğinde sahaya çıktı. Hem konuk takım Filyos Ateşspor ve ev sahibi takım Çaycumaspor, seremoninin ardından geçtiğimiz gün Bolu ilinin Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Otel yangın faciasında hayatlarını kaybeden 78 kişi adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Çaycumaspor sahaya Talipcan Metintaş, Metehan Mertek, Mert Danışmaz, Yasin İnanan, Emre Köse, Emre Durdu, Mücahit Uzunyer, Barış Turan, Hakan Arslantürk, Onur Kapsız, Mehmet Onur Sayın 11'i ile çıktı.

Filyos Ateşspor ise Gurur Kuruşoğlu, Anıl Gökçe, Onur Köksal Öztorun, Efe Acar, Ruhi Özkan, Atalay Akgül, Çağatay Can, Furkan Kayıkçı, Yaşar Özmen Esen, Baran Kardaş ve Alkan Karaman olarak sahaya çıkan isimler oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım sahaya galibiyet için çıktı. Filyos Ateşspor'da teknik hoca Taner Çalova'nın geçtiğimiz hafta kendi sahasında oynadığı Velioğlu Gelişimspor karşılaşmasında aldığı cezanın ardından maçı tribünden izledi. 45 dakikalık yarıda ilk gol ev sahibi takım Çaycumaspor'dan geldi. 23.'üncü dakikada Hakan Arslantürk, rakip kaleye gönderdiği topu filelerle buluşturarak karşılaşma 1-0 olarak devam etti. Çaycumaspor bu dakikaların ardından galibiyeti sürdürürken, yine 34.'üncü dakikada bulduğu bir pozisyonu yeniden gole çevirerek Çaycumaspor takımından Mehmet Onur Sayın ikinci golü atan isim oldu ve karşılaşmanın skoru 2-0 olarak sürdü, ilk yarıda başka gol gelmeyince ilk 45 dakika Çaycumaspor'un galibiyeti ile tamamlandı.

İkinci yarıda ise her iki takım yeniden sahaya çıkarak karşılıklı olarak elde ettiği pozisyonlarda aradığı golü Filyos Ateşspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda orta hakem Ahmet Kavşur penaltı noktasını gösterdi. Ancak Çaycumaspor penaltıyı gole çeviremeyerek üçüncü gol şansını bu dakikalarda elde edemedi.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde ilk golü Filyos Ateşspor kalesinin ağlarına gönderen ve aynı zamanda ilk golü atan Hakan Arslantürk, bu dakikalarda elde ettiği gol şansını topu rakip kaleye göndererek skor 3-0 olarak tamamlandı. Maçın orta hakemi Ahmet Kavşur ilk 90 dakikanın ardından 7 dakikalık duraklama dakikalarını gösterse de bu dakikalarda da gol sesi gelmedi.

Karşılaşmanın oynandığı ilk ve ikinci dakikalarda her iki takım arasında küçük çaplı olaylar çıksa da hakemlerin ve teknik heyetin araya girmesinin ardından olaylar kısa sürede sonlandırıldı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Filyos Ateşspor taraftarlarının bulunduğu alanda da kendi aralarında olaylar çıktı, polis ekiplerinin araya girmesinin ardından olaylar büyümeden sonlandırılarak rakip takımın taraftarları polis eşliğinde sahadan çıkarıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaycumaspor Filyos Ateşspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

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