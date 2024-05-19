Çayelispor, TFF 3. Lig'e yükselerek kupa kaldırdı - Son Dakika
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Spor

Çayelispor, TFF 3. Lig'e yükselerek kupa kaldırdı

Çayelispor, TFF 3. Lig\'e yükselerek kupa kaldırdı

BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor, düzenlenen törenle kupa kaldırdı. İlçede gurur kaynağı olan takım için Çayeli İlçe Stadı'nda tören düzenlendi. Kupa töreninin ardından yöresel sanatçıların katıldığı konser ve eğlenceler düzenlendi.

19.05.2024 18:22
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BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor düzenlenen törenle kupa kaldırdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çayelispor, 30 yıl aradan sonra yeniden TFF 3. Lig'e yükseldi. İlçede gurur kaynağı olan takım için Çayeli İlçe Stadı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene kulüp yöneticileri, oyuncular ve taraftarların yanı sıra Rize Milletvekili Muhammed Avcı, aslen Çayelili olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı da katıldı.

TFF yetkilisi olan Mustafa Baltacı kupayı takım kaptanları Halil İbrahim Cenik ve Furkan Safi'ye teslim etti. Kaptanlar kupayı futbolcu ve yönetim ile birlikte kaldırdı. Kupa törenini ardından yöresel sanatçıların katıldığı konser ve çeşitli eğlenceler düzenlendi. - RİZE

Kaynak: İHA

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