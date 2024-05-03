Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Gaziantep Basketbol ile yarı final için karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Gaziantep Basketbol ile yarı final için karşılaşacak

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Gaziantep Basketbol ile yarı final için karşılaşacak

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi Play-Off ilk turu üçüncü maçında Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Çayırova Belediyesi, yarı final için Gaziantep'te sahaya çıkacak.

03.05.2024 17:37  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi Play-Off ilk turu üçüncü maçında, yarı final için Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Çayırova Belediyesi, yarı final için Gaziantep'te sahaya çıkacak. İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen ve buradaki ilk sezonunda da Play-Off oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi, Play-Off ilk turu üçüncü karşılaşmasında Gaziantep Basketbol'a konuk olacak. Play-Off yarı finaline yükselecek takımı belirleyecek üçüncü karşılaşma 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Gaziantep Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.

Başantrenör Şemsettin Baş'ın öncülüğünde çarşamba gününden bu yana maça hazırlanan Çayırova Belediyesi'nde Enes Bayraktar haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Çayırova Belediyesi'nde zorlu mücadele öncesi tek hedef maçı kazanarak Play-Off yarı finaline yükselmek. Play-Off ilk tur üçüncü karşılaşmasını Emin Moğulkoç, Aydın Karaçam ve Barış Turgut hakem üçlüsü yönetecek. 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi karşılaşması TBF TV'nin Youtube ekranlarından canlı yayınlanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Basketbol, Gaziantep, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Gaziantep Basketbol ile yarı final için karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:24 Dursun Özbek listesini teslim etti Erden Timur, yeni dönemde olacak mı Dursun Özbek listesini teslim etti! Erden Timur, yeni dönemde olacak mı?
17:01 Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:03 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210’a yükseldi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 18:26:59. #1.11#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Gaziantep Basketbol ile yarı final için karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement