Erkekler Federasyon Kupası Çayırova Belediyesi\'nin

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası final maçında Konya Büyükşehir Belediyesi'ni 70-52 mağlup eden Çayırova Belediyesi, kupanın sahibi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Erdi Gülaslan, Hakan Yapar ve Nysier Brooks beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyodu 16-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğü ele alan Konya Büyükşehir Belediyesi, soyunma odasına 32-31 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğinde rakibine sadece 8 sayı şansı tanıyan Çayırova ekibi, parkeden 70-52 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı. Çayırova Belediyesi'nde Roberto Gallinat 16, Nysier Brooks ise 15 sayıyla galibiyette rol oynadı.

Maçın ardından düzenlenen kupa törenine katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, teknik heyet ve oyuncuları tebrik ederek, "Yaklaşık 4 sene önce basketbol takımımızı kurduk ve üst üste şampiyon olarak birinci lige yükseldik. Bugün de Federasyon Kupamızı kazandık, hamdolsun. Bütün oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Buraya kadar gelen ve takımımızı destekleyen bütün Çayırovalı kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Basketbol Çayırova'da artık bir marka oldu. Spor şehri Çayırova'mızda artık daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ