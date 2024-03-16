Çayırova Belediyesi, Sigortam Net\'in konuğu olacak

Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, bugün rakibi Sigortam Net'in konuğu olacak.
İki yılda aldığı 2 şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, lig ikincisi Sigortam Net'in konuğu olacak. Çayırova Belediyesi, Şemsettin Baş antrenörlüğünde ilk sınavına zorlu Sigortam Net deplasmanında çıkacak. Ligde aldığı 14 galibiyet ve 14 mağlubiyetle puan durumunda beşinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, lig ikincisi Sigortam Net'in İstanbul'da konuğu olacak. Bugün saat 13.00'da BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma TBF TV'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Aydın Karaçam, Ahmet Taner İbin ve Özkan Talo hakem üçlüsü yönetecek.
Çayırova Belediyesi'nde zorlu mücadele öncesinde eksik bulunmazken, son hafta Gaziantep Basketbol'u yenen Çayırova Belediyesi, bu maçı da kazanarak play-off yarışında yerini sağlamlaştırmak istiyor. Sezonun ilk yarısında Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi 81-69 kazanmıştı. - KOCAELİ
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Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, turu geçmek için galibiyet arayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile Mersin'de karşılaşacak. Hatayspor, üst sıralara çıkmak isteyen bir performans sergilemek için seyircisi önünde galibiyet arayacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Samsunspor, maç için hazırlıklarını tamamlayarak Mersin'e hareket etti. İki takım arasında oynanan mücadelelerde Samsunspor 2 galibiyet alırken, Hatayspor 1 galibiyet elde etti. Maçı Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok ve Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Altay, yarın Sakaryaspor ile karşılaşacak. Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, ev sahibi Sakaryaspor ise 44 puanla 4. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını ise Sakaryaspor 2-1 kazandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor deplasmanında 3 eksikle mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, Becao'nun dönüşü bekleniyor. 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Yakın zamanda Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıklayan Sadettin Saran'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Saran'ın yıllar önce sarı-lacivertli camia hakkındaki açıklamalarını ve Fenerbahçe'yi dava etmesini gerekçe göstererek Saran'ın başkan olmasını istemiyor.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın geçmiş performansları ve istatistikler de maçı heyecanlı kılıyor.
Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'n 23. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.
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