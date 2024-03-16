Çayırova Belediyesi, Sigortam Net\'in konuğu olacak

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Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, bugün rakibi Sigortam Net'in konuğu olacak.

İki yılda aldığı 2 şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, lig ikincisi Sigortam Net'in konuğu olacak. Çayırova Belediyesi, Şemsettin Baş antrenörlüğünde ilk sınavına zorlu Sigortam Net deplasmanında çıkacak. Ligde aldığı 14 galibiyet ve 14 mağlubiyetle puan durumunda beşinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, lig ikincisi Sigortam Net'in İstanbul'da konuğu olacak. Bugün saat 13.00'da BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma TBF TV'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Aydın Karaçam, Ahmet Taner İbin ve Özkan Talo hakem üçlüsü yönetecek.

Çayırova Belediyesi'nde zorlu mücadele öncesinde eksik bulunmazken, son hafta Gaziantep Basketbol'u yenen Çayırova Belediyesi, bu maçı da kazanarak play-off yarışında yerini sağlamlaştırmak istiyor. Sezonun ilk yarısında Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi 81-69 kazanmıştı. - KOCAELİ