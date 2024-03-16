Çayırova Belediyesi, Sigortam Net'in konuğu olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çayırova Belediyesi, Sigortam Net'in konuğu olacak

Çayırova Belediyesi, Sigortam Net\'in konuğu olacak

Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Çayırova Belediyesi, lig ikincisi Sigortam Net'in konuğu olacak. Karşılaşma BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak ve TBF TV'den canlı yayınlanacak.

16.03.2024 09:37  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, bugün rakibi Sigortam Net'in konuğu olacak.

İki yılda aldığı 2 şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, lig ikincisi Sigortam Net'in konuğu olacak. Çayırova Belediyesi, Şemsettin Baş antrenörlüğünde ilk sınavına zorlu Sigortam Net deplasmanında çıkacak. Ligde aldığı 14 galibiyet ve 14 mağlubiyetle puan durumunda beşinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, lig ikincisi Sigortam Net'in İstanbul'da konuğu olacak. Bugün saat 13.00'da BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma TBF TV'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Aydın Karaçam, Ahmet Taner İbin ve Özkan Talo hakem üçlüsü yönetecek.

Çayırova Belediyesi'nde zorlu mücadele öncesinde eksik bulunmazken, son hafta Gaziantep Basketbol'u yenen Çayırova Belediyesi, bu maçı da kazanarak play-off yarışında yerini sağlamlaştırmak istiyor. Sezonun ilk yarısında Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi 81-69 kazanmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Basketbol, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi, Sigortam Net'in konuğu olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Armada Praxis Yalıkavak, Benfica'yı ağırlıyor
    10:43 Armada Praxis Yalıkavak, Benfica'yı ağırlıyor

    Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, turu geçmek için galibiyet arayacak.

  • Atakaş Hatayspor, Yılport Samsunspor ile Mersin'de karşılaşacak
    10:41 Atakaş Hatayspor, Yılport Samsunspor ile Mersin'de karşılaşacak

    Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile Mersin'de karşılaşacak. Hatayspor, üst sıralara çıkmak isteyen bir performans sergilemek için seyircisi önünde galibiyet arayacak.

  • Samsunspor, Hatayspor maçı için Mersin'e doğru yola çıktı
    10:41 Samsunspor, Hatayspor maçı için Mersin'e doğru yola çıktı

    Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Samsunspor, maç için hazırlıklarını tamamlayarak Mersin'e hareket etti. İki takım arasında oynanan mücadelelerde Samsunspor 2 galibiyet alırken, Hatayspor 1 galibiyet elde etti. Maçı Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok ve Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek.

  • Altay, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor'a konuk olacak
    10:23 Altay, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor'a konuk olacak

    Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Altay, yarın Sakaryaspor ile karşılaşacak. Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, ev sahibi Sakaryaspor ise 44 puanla 4. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını ise Sakaryaspor 2-1 kazandı.

  • Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor
    10:15 Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor

    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor deplasmanında 3 eksikle mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, Becao'nun dönüşü bekleniyor. 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

  • Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
    10:15 Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş

    Yakın zamanda Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıklayan Sadettin Saran'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Saran'ın yıllar önce sarı-lacivertli camia hakkındaki açıklamalarını ve Fenerbahçe'yi dava etmesini gerekçe göstererek Saran'ın başkan olmasını istemiyor.

  • Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de Karşı Karşıya
    10:07 Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de Karşı Karşıya

    Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın geçmiş performansları ve istatistikler de maçı heyecanlı kılıyor.

  • Aliağa Petkimspor, Beşiktaş'ı konuk edecek
    10:06 Aliağa Petkimspor, Beşiktaş'ı konuk edecek

    Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'n 23. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.


10:15 Taraftarlar istemiyor Fenerbahçe’ye başkan adayı olan Sadettin Saran’a soğuk duş Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
09:24 Hatay’da Lütfü Savaş ısrarı CHP’ye pahalıya patlayacak gibi Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı Hatay'da Lütfü Savaş ısrarı CHP'ye pahalıya patlayacak gibi! Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı
08:46 Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim
08:32 Yeni emeklilik sistemi geliyor Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak İşte tüm detaylar Yeni emeklilik sistemi geliyor! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar
00:11 Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi
10:20 Sigara paketleri değişiyor Sigara paketleri değişiyor
09:40 Gerilim şimdiden başladı Avcı’dan Fenerbahçe’ye gözdağı Gerilim şimdiden başladı! Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
09:25 Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü
09:08 Fenerbahçe’nin yıldızı Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok
08:55 Özel’den çok konuşulacak çıkış: AK Partili avukat o görüntüleri bize satmak istedi Özel'den çok konuşulacak çıkış: AK Partili avukat o görüntüleri bize satmak istedi
07:43 Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak’tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı
23:06 Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan “Şikayetçi misin“ sorusuna “Ona tokat atın“ yanıtı Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan "Şikayetçi misin?" sorusuna "Ona tokat atın" yanıtı
22:38 Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi
22:21 Rusya’dan Odessa’ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı
20:53 İstanbul’da Kemal Sunal Müzesi açıldı İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 10:47:08. #1.13#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi, Sigortam Net'in konuğu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement