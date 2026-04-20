Çayırova\'ya karatede 15 madalya birden

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları katıldıkları turnuvalarda başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kocaeli Karate Şampiyonası'na katılan ÇESK sporcuları, 15 madalya kazandı.

19 Nisan Pazar günü İzmit'te düzenlenen Kocaeli Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, performanslarıyla göz doldurdu. Turnuvada 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Çayırovalı karateciler, toplamda 15 madalyalık başarı elde etti. Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise sporcular ve antrenörler tebrik edilerek, "Sporda adımızı altın harflerle yazdırmaya devam ediyoruz. Kocaeli Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandık. Bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ