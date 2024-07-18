Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları İle Minikler Spor Eğitimlerine Devam Ediyor

Spor

Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları ile ilçedeki minikler, spor eğitimlerine devam ediyor.

Çayırova Belediyesi, ilçedeki çocukların yaz aylarını spor dolu geçirmesine de olanak sağlıyor. 1 Temmuz itibariyle başlayan yaz spor okullarında, Çayırovalı çocuklar eğitim görmeye ve kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, kick boks ve karate branşlarında alanında uzman kadrolardan eğitim alan Çayırovalı çocuklar, yaz aylarında hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini ihmal etmiyor. İçlerinden belki de geleceğin sporcularının yetişeceği yaz spor okullarında eğitimlerine devam eden çocuklar, fiziksel gelişimin dışında, yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşme imkanı da buluyor. İlçedeki miniklerin büyük ilgi gösterdiği yaz spor okullarında eğitimler 16 Ağustos'a kadar sürecek. - KOCAELİ