Çaykur Rizespor: 0-3

28.02.2026 15:49
SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi bu sonuçla puanını 27'ye çıkartırken, Kasımpaşa 20 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Mert Bulut üstlendi. Kasımpaşa mücadeleye Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Allevinah, Diabate, Benedyczazk ve Cenk Tosun 11'i ile sahada yer aldı. Konuk Çaykur Rizespor ise Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın, Sagnan, Hojer, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Laçi, Mebude, Mihaila ve Halil Dervişoğlu 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili olan taraf konuk Çaykur Rizespor oldu. 14'üncü dakikada Mihaila gole yaklaşan mavi-yeşilliler, 25'inci dakikada öne geçti. Hojer'in uzak mesafeden şutunda kaleci Gianniotis'ten seken topu Halil Dervişoğlu tamamladı: 0-1.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk tehlikeli pozisyonunu ev sahibi Kasımpaşa yakaladı. 55'inci dakikada Frimpong'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Benedyczazk'ın şutunda kaleci Fofana gole izin vermedi. Bu pozisyonun hemen ardından Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanatta topla buluşan Mihaila, çaprazdan ceza sahasına kadar girip yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. 82'nci dakikada Rizespor bir gol daha buldu. Orta alanda topla buluşan Olawoyin, hızla ceza sahasına doğru kat edip pasını sağ taraftaki Mebude'ye verdi. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

